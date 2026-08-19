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Новини Атака шахедів на Житомирщину
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Росіяни вдарили реактивними дронами по Житомиру: є влучання в будівлю ГУ Нацполіції

РФ атакувала Житомир

Сьогодні, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби.

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Дані уточнюються

Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

Мешканців закликають зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.

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Автор: 

Житомир (467) обстріл (36233) Нацполіція (15827) Житомирська область (1281) Житомирський район (61)
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