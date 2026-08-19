Росіяни вдарили реактивними дронами по Житомиру: є влучання в будівлю ГУ Нацполіції
Сьогодні, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби.
Дані уточнюються
Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.
Мешканців закликають зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.
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