Росіяни вдарили реактивними дронами по Житомиру: є влучання в будівлю ГУ Нацполіції

Сьогодні, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та всі необхідні спеціальні служби.

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Дані уточнюються

Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

Мешканців закликають зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місця події й довіряти лише офіційним джерелам.

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