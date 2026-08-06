На Житомирщині затримали військового за підозрою у збуті боєприпасів, - спецпрокуратура. ФОТО

На Житомирщині військовослужбовця підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів і вибухових речовин. За даними слідства, він продавав боєприпаси під час особистих зустрічей у Житомирі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

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Військовослужбовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, підозрюваний налагодив незаконний збут бойових припасів та вибухових речовин, реалізовуючи їх покупцям під час особистих зустрічей у Житомирі.

Наприкінці червня 2026 року він, за даними правоохоронців, продав 14 бойових гранат різних типів із запалами, гранатометний постріл та 1,4 кг пороху, отримавши за це 15,5 тис. грн.

Правоохоронці задокументували ще один епізод

Слідство також встановило, що у липні 2026 року військовослужбовець збув 2 500 патронів калібру 5,45 мм.

Після отримання 13 тис. грн за продаж боєприпасів його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід

Підозрюваному повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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