В Житомирской области задержали военнослужащего по подозрению в сбыте боеприпасов, - спецпрокуратура. ФОТО

В Житомирской области военнослужащего подозревают в незаконном приобретении, хранении и сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ. По данным следствия, он продавал боеприпасы во время личных встреч в Житомире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

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Военнослужащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, подозреваемый наладил незаконный сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ, реализуя их покупателям во время личных встреч в Житомире.

В конце июня 2026 года он, по данным правоохранителей, продал 14 боевых гранат различных типов с запалами, гранатометный выстрел и 1,4 кг пороха, получив за это 15,5 тыс. грн.

Правоохранители зафиксировали еще один эпизод

Следствие также установило, что в июле 2026 года военнослужащий сбыл 2 500 патронов калибра 5,45 мм.

После получения 13 тыс. грн за продажу боеприпасов его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения

Подозреваемому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В то же время в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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