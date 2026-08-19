Поліціянти Артем Зубчук та Юлія Євдокимова загинули внаслідок подвійного удару РФ по Житомиру

Унаслідок російського удару по будівлі поліції в Житомирі загинули 32-річний капітан Артем Зубчук та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова. Досі тривають аварійно-рятувальні роботи після обстрілу.

Про це глава МВС Іван Вигівський написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини удару

За словами міністра, це трагічний день не лише для Національної поліції, а й для всієї системи МВС — цинічний та свідомий удар стався вдень, коли в приміщенні перебували не лише працівники, а й цивільні відвідувачі.

Вигівський розповів, що в момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститися в укриття, однак подвійний прямий удар ворога забрав життя двох працівників поліції.

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Загиблі

Загинули капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області Артем Зубчук, якому було 32 роки, та підполковник поліції, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області Юлія Євдокимова, якій було 39 років.

Міністр висловив співчуття родинам загиблих та колективу. За його словами, усі поранені з перших хвилин отримують необхідну медичну допомогу — станом на момент публікації постраждали понад 40 людей.

Реакція міністра

Вигівський назвав цей удар продовженням російської тактики "полювання" на тих, хто захищає та рятує людей, наголосивши, що поліцейські, рятувальники, службовий транспорт і приміщення щодня стають цілями — не лише у прифронтових регіонах, і найчастіше саме в моменти, коли служби допомагають цивільним.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль", унаслідок чого є загиблі та поранені.

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