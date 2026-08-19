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Поліціянти Артем Зубчук та Юлія Євдокимова загинули внаслідок подвійного удару РФ по Житомиру

Унаслідок російського удару по будівлі поліції в Житомирі загинули 32-річний капітан Артем Зубчук та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова. Досі тривають аварійно-рятувальні роботи після обстрілу.

Про це глава МВС Іван Вигівський написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини удару

За словами міністра, це трагічний день не лише для Національної поліції, а й для всієї системи МВС — цинічний та свідомий удар стався вдень, коли в приміщенні перебували не лише працівники, а й цивільні відвідувачі.

Вигівський розповів, що в момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститися в укриття, однак подвійний прямий удар ворога забрав життя двох працівників поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Житомиру: загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Загиблі

Загинули капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області Артем Зубчук, якому було 32 роки, та підполковник поліції, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області Юлія Євдокимова, якій було 39 років.

Міністр висловив співчуття родинам загиблих та колективу. За його словами, усі поранені з перших хвилин отримують необхідну медичну допомогу — станом на момент публікації постраждали понад 40 людей.

Удар РФ по будівлі поліції в Житомирі забрав життя двох працівників

Реакція міністра

Вигівський назвав цей удар продовженням російської тактики "полювання" на тих, хто захищає та рятує людей, наголосивши, що поліцейські, рятувальники, службовий транспорт і приміщення щодня стають цілями — не лише у прифронтових регіонах, і найчастіше саме в моменти, коли служби допомагають цивільним.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що сьогодні, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
  • Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль", унаслідок чого є загиблі та поранені.

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Автор: 

Житомир (467) обстріл (36233) Нацполіція (15827) Вигівський Іван (116)
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Топ коментарі
+5
Да і пох. на них
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19.08.2026 22:29 Відповісти
+4
І на тебе теж, виродок.
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19.08.2026 22:32 Відповісти
+2
Ну якби мусорва не в кабінетах сиділа гроші щитала а залучалася на захист країни чи хоча б свого міста то бандерольку б 100 разів би збили це ж не балістика
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19.08.2026 22:36 Відповісти

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