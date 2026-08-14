Росія атакувала Житомирщину дронами: пошкоджено два об’єкти
Російські безпілотники атакували Житомирську область. Внаслідок ударів виникли пожежі на об’єкті критичної інфраструктури та цивільному підприємстві, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.
"Житомирщина знов зазнала удару ворожих безпілотників. Цього разу від обстрілу постраждали об'єкт критичної інфраструктури та цивільне підприємство", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, локалізовано та ліквідовано завдяки професійним діям рятувальників.
Правоохоронні органи здійснюють фіксацію воєнних злочинів Росії.
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