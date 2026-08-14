Россия атаковала Житомирщину дронами: повреждены два объекта

Российские беспилотники нанесли удары по Житомирской области. В результате ударов возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и на гражданском предприятии, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Житомирская область вновь подверглась удару вражеских беспилотников. На этот раз от обстрела пострадали объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет. Пожары, возникшие на месте попаданий, локализованы и ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей.

Правоохранительные органы фиксируют военные преступления России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Краматорску: число пострадавших возросло до 17. ФОТОрепортаж