Россия атаковала Житомирщину дронами: повреждены два объекта
Российские беспилотники нанесли удары по Житомирской области. В результате ударов возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и на гражданском предприятии, пострадавших нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.
"Житомирская область вновь подверглась удару вражеских беспилотников. На этот раз от обстрела пострадали объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет. Пожары, возникшие на месте попаданий, локализованы и ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей.
Правоохранительные органы фиксируют военные преступления России.
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