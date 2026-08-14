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Новости Обстрелы Житомирщины
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Россия атаковала Житомирщину дронами: повреждены два объекта

Атака дронов на Житомирскую область: горели объекты критической инфраструктуры

Российские беспилотники нанесли удары по Житомирской области. В результате ударов возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и на гражданском предприятии, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

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"Житомирская область вновь подверглась удару вражеских беспилотников. На этот раз от обстрела пострадали объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет. Пожары, возникшие на месте попаданий, локализованы и ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей.

Правоохранительные органы фиксируют военные преступления России.

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