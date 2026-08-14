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Новости Обстрелы Донетчины
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Удар РФ по Краматорску: число пострадавших возросло до 17. ФОТОрепортаж

Вечером 13 августа в течение почти получаса российские захватчики обстреляли Краматорск 8 бомбами "ФАБ-250" из УМПК. Удары пришлись по многоквартирным домам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

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По состоянию на утро 14 августа известно об одном погибшем и 17 раненых – это 7 мужчин и 10 женщин в возрасте от 47 до 85 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, резаные раны головы, рук и ног, ссадины и ушибы. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки

Окончательные последствия попаданий устанавливаются.

Россияне нанесли удар по Краматорску 8 авиабомбами: 1 погибший, 17 раненых
Россияне нанесли удар по Краматорску 8 авиабомбами: 1 погибший, 17 раненых
Россияне нанесли удар по Краматорску 8 авиабомбами: 1 погибший, 17 раненых
Россияне нанесли удар по Краматорску 8 авиабомбами: 1 погибший, 17 раненых

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Автор: 

Краматорськ (2609) обстрел (34853) Донецкая область (13015) Краматорский район (1411)
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