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Новини Обстріли Донеччини
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Удар РФ по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 17. ФОТОрепортаж

За майже пів години ввечері 13 серпня російські загарбники атакували Краматорськ 8 "ФАБ-250" з УМПК. Поцілили по багатоквартирних будинках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

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Станом на ранок 14 серпня відомо про одну загиблу людину та 17 поранених – це 7 чоловіків та 10 жінок віком від 47 до 85 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, садна та забої. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки

Остаточні наслідки влучань встановлюються.

Росіяни вдарили по Краматорську 8 авіабомбами: 1 загиблий, 17 поранених
Росіяни вдарили по Краматорську 8 авіабомбами: 1 загиблий, 17 поранених
Росіяни вдарили по Краматорську 8 авіабомбами: 1 загиблий, 17 поранених
Росіяни вдарили по Краматорську 8 авіабомбами: 1 загиблий, 17 поранених

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Автор: 

Краматорськ (952) обстріл (36155) Донецька область (11653) Краматорський район (1426)
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