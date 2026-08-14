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Удар РФ по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 17. ФОТОрепортаж
За майже пів години ввечері 13 серпня російські загарбники атакували Краматорськ 8 "ФАБ-250" з УМПК. Поцілили по багатоквартирних будинках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
Станом на ранок 14 серпня відомо про одну загиблу людину та 17 поранених – це 7 чоловіків та 10 жінок віком від 47 до 85 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, садна та забої. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.
Наслідки атаки
Остаточні наслідки влучань встановлюються.
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