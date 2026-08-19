Удар РФ по Житомиру: загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Житомир зазнав цинічної атаки російських військ - ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль", унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Наголошується, що ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших.

Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

"Це ще один прояв справжньої суті російської агресії - терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає", - зазначив Цуцкірідзе.

Повідомляється, що на місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Вони допомагають постраждалим, забезпечують безпеку людей і документують кожен наслідок цієї атаки.

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Жертви атаки

Зазначається, що цей удар забрав життя двох поліцейських. Крім того, щонайменше 20 людей постраждали.

"Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Усім постраждалим - сил і якнайшвидшого одужання", - написав Цуцкірідзе.

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Наслідки атаки









Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами.