Удар РФ по Житомиру: погибли двое полицейских, 40 пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

Житомир подвергся циничной атаке российских войск — враг нанес удары беспилотниками типа "Бандероль", в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что враг в очередной раз наносит удары не только по зданиям. Он сознательно атакует людей, которые ежедневно работают ради безопасности других.

Сегодня под ударом оказалось здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате обстрела возник пожар на крыше и на четвертом этаже.

"Это еще одно проявление истинной сущности российской агрессии — террора, направленного против людей и тех, кто их защищает", — отметил Цуцкиридзе.

Сообщается, что на месте работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Они помогают пострадавшим, обеспечивают безопасность людей и документируют каждое последствие этой атаки.

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Жертвы атаки

Отмечается, что этот удар унес жизни двух полицейских. Кроме того, по меньшей мере 20 человек пострадали.

"Сегодня погибли наши коллеги. Для Национальной полиции это невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления", — написал Цуцкиридзе.

Обновление

Впоследствии министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что в результате атаки российских реактивных беспилотников в Житомире пострадали более 40 человек, погибли двое правоохранителей.

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Последствия атаки









Что предшествовало

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа, российские войска атаковали Житомир реактивными дронами.