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Новини Атака шахедів на Житомирщину
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Удар РФ по Житомиру: загинули двоє поліцейських, 40 постраждалих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Житомир зазнав цинічної атаки російських військ - ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль", унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Наголошується, що ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших.

Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

"Це ще один прояв справжньої суті російської агресії - терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає", - зазначив Цуцкірідзе.

Повідомляється, що на місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Вони допомагають постраждалим, забезпечують безпеку людей і документують кожен наслідок цієї атаки.

Читайте: Удар РФ по "Кромберг енд Шуберт Житомир": виробництво повністю призупинено

Жертви атаки

Зазначається, що цей удар забрав життя двох поліцейських. Крім того, щонайменше 20 людей постраждали.

"Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Усім постраждалим - сил і якнайшвидшого одужання", - написав Цуцкірідзе.

Оновлення

Згодом міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що внаслідок атаки російських реактивних безпілотників у Житомирі постраждали понад 40 осіб, загинули двоє правоохоронців.

Також дивіться: Війська РФ атакували Житомирщину: є влучання в підприємство та житловий будинок, 3 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Удар РФ по Житомиру
Удар РФ по Житомиру
Удар РФ по Житомиру
Удар РФ по Житомиру

Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами.

Автор: 

Житомир (467) обстріл (36233) Нацполіція (15827) Житомирська область (1281) Житомирський район (61)
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Топ коментарі
+9
Просто втрачається людяність. Загинули і постраждали просто люди.Чиїсь сини, або чиїсь батьки..У горя одне обличчя - скорбота і біль. Чому зловтішатися?
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19.08.2026 19:07 Відповісти
+7
Це жахливо. 😢
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19.08.2026 18:28 Відповісти
+5
після злочинів що вони коять на вулицях разом з тцк, чекаєте співчуття
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19.08.2026 19:21 Відповісти

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