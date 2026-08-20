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21 серпня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ

21 серпня оголошено днем жалоби у Києві: подробиці

У Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованого удару РФ.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи", - зазначив очільник міста.

Наразі у столиці триває ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах.

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Масований обстріл 20 серпня

  • У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
  • Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі.
  • У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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