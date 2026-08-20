21 серпня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ
У Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованого удару РФ.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.
У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи", - зазначив очільник міста.
Наразі у столиці триває ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі.
- У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль