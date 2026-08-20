Удар РФ по Киевской области: один погибший и восемь пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российского комбинированного удара по Киевской области погиб один человек, еще семь получили ранения. Повреждены дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"1 человек погиб, 7 пострадали в результате российского комбинированного удара по области", - говорится в сообщении.
Зафиксированы пожары на территории двух объектов топливной инфраструктуры, складских зданий, частных жилых домов и автомобиля.
Всего разрушены 4 частных жилых дома, еще 4 - повреждены. Также уничтожены 3 автомобиля, еще 1 автомобиль поврежден.
Обновление
По данным полиции области, в Броварском районе погиб 60-летний мужчина, еще два человека пострадали. Также повреждениям подвергся промышленный объект.
Еще шесть граждан получили телесные повреждения в Бориспольском районе. Кроме того, повреждены 14 частных домов, 8 автомобилей, складские помещения и АЗС.
Ликвидация последствий атаки
#Киевщина: по предварительным данным, 1 человек погиб, 7 пострадали в результате российского комбинированного удара по области!
Зафиксированы пожары на территории двух объектов топливной инфраструктуры, складских зданий, частных жилых домов и автомобиля.
Всего разрушены 4 частных жилых дома, еще 4 – повреждены. Также уничтожены 3 автомобиля, еще 1 автомобиль поврежден.
Спасатели ГСЧС работают на местах ударов, ликвидируя пожары и устраняя последствия атаки.
Из-за продолжающейся воздушной тревоги подразделения и техника ГСЧС находятся в безопасном месте. Работы продолжаются.
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