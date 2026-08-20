Удар РФ по Київщині: загиблий та восьмеро постраждалих. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського комбінованого удару по Київщині загинула одна людина, ще семеро постраждали. Пошкоджено будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"1 особа загинула, 7 постраждали внаслідок російського комбінованого удару по області", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовані пожежі на території двох об’єктів паливної інфраструктури, складських будівель, приватних житлових будинків та автомобіля.
Загалом зруйновані 4 приватні житлові будинки, ще 4 – пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі, ще 1 автомобіль пошкоджений.
Оновлення
За даними поліції області, у Броварському районі загинув 60-річний чоловік, ще двоє людей постраждали. Також пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт.
Ще шестеро громадян зазнали тілесних ушкоджень у Бориспільському районі. Крім того, пошкоджено 14 приватних будинків, 8 автомобілів, складські приміщення та АЗС.
Ліквідація наслідків атаки
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