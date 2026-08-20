Пока у Украины будет недостаточно средств противоракетной обороны, Россия не будет серьезно думать о мире, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне долго готовились к массированному удару, сочетая баллистические ракеты различных типов, крылатые ракеты и дроны таким образом, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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"К сожалению, в то время как Москва вкладывается в баллистику и эскалацию, не всегда наблюдается необходимая реакция мира на такие удары. И пока у Украины будет недостаточно средств противоракетной обороны, Россия не будет всерьез думать о мире.
Мы делаем все, чтобы защита была, и ежедневно ведется работа над программой FREYJA. Но перехватчики пока не заменить "патриотам", и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета спасает жизни наших людей. Я благодарю всех, кто это понимает, ищет и находит возможности помочь", — добавил президент.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.
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