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Новости Массированный комбинированный удар
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Пока у Украины будет недостаточно средств противоракетной обороны, Россия не будет серьезно думать о мире, - Зеленский

Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне долго готовились к массированному удару, сочетая баллистические ракеты различных типов, крылатые ракеты и дроны таким образом, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"К сожалению, в то время как Москва вкладывается в баллистику и эскалацию, не всегда наблюдается необходимая реакция мира на такие удары. И пока у Украины будет недостаточно средств противоракетной обороны, Россия не будет всерьез думать о мире.

Мы делаем все, чтобы защита была, и ежедневно ведется работа над программой FREYJA. Но перехватчики пока не заменить "патриотам", и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета спасает жизни наших людей. Я благодарю всех, кто это понимает, ищет и находит возможности помочь", — добавил президент.

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Массированный обстрел 20 августа

  • В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
  • В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
  • В Киеве российские обстрелы унесли жизни 12 человек. Более 30 человек пострадали.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25555) обстрел (34929)
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Топ комментарии
+34
Як же ж добре, що цей видатний діяч одразу після свого обрання президентом у 2019 зосередився на створенні власної антибалістики, а не позакривав нахрін всі ракетні програми! І з початком повномасштабки тільки потроїв ці зусилля. Оце нам пощастило з протермінованим керманичем, не лох там якийсь!
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20.08.2026 09:26 Ответить
+29
Армія! Мова! Віра!
Ржали дибіли?
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20.08.2026 09:26 Ответить
+25
А чому тільки антибалістики??? Де просто балістика??? Скільки там її ще тестувати будуть і на виставках показувати???
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20.08.2026 09:28 Ответить

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