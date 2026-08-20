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Удар по энергосистеме: Крым остался без света после взрывов

В оккупированном Крыму после взрывов остались без электричества три города

В ночь на 20 августа в оккупированном Крыму после серии взрывов в нескольких городах пропало электричество. В частности, без света остались Севастополь, Симферополь и Джанкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Ночью в Севастополе были слышны взрывы. После этого в ряде населенных пунктов полуострова начались перебои с электроснабжением.

Также сообщалось о взрывах в районе теплоэлектроцентрали в Симферополе.

По состоянию на утро 20 августа известно об отсутствии электроэнергии в Севастополе, Симферополе и Джанкое.

Оккупационная администрация Крыма пока публично не прокомментировала причины отключений и возможные последствия ночных взрывов.

Впоследствии стало известно, что под ударом оказалась подстанция "Тамань" 500 кВ. Она является главным узлом энергомоста, поставляющего электроэнергию в Крым.

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Крым (25238) обстрел (34929) блэкаут (83)
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Топ комментарии
+9
Підстанцію на 500 кВ за кілька годин не відновиш.
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20.08.2026 09:15 Ответить
+8
Крим без електроенергії це добре, але ж Шулерман з Потужним Чавунояйцевим та Стійко-Незламним Портретом, знов обіцяють своїм лохам, шо ось ось буде власна балістика і Москва здригнется від жаху. При цьому заробляє Портрет на цьому через Шулермана гіганське бабло вбивая цім громадян України.
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20.08.2026 09:17 Ответить
+7
Назавжди ? Ящщо на кілька годин то порівняно з обстрілами Києва це пшик
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20.08.2026 09:13 Ответить

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