Удар по энергосистеме: Крым остался без света после взрывов
В ночь на 20 августа в оккупированном Крыму после серии взрывов в нескольких городах пропало электричество. В частности, без света остались Севастополь, Симферополь и Джанкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Ночью в Севастополе были слышны взрывы. После этого в ряде населенных пунктов полуострова начались перебои с электроснабжением.
Также сообщалось о взрывах в районе теплоэлектроцентрали в Симферополе.
По состоянию на утро 20 августа известно об отсутствии электроэнергии в Севастополе, Симферополе и Джанкое.
Оккупационная администрация Крыма пока публично не прокомментировала причины отключений и возможные последствия ночных взрывов.
Впоследствии стало известно, что под ударом оказалась подстанция "Тамань" 500 кВ. Она является главным узлом энергомоста, поставляющего электроэнергию в Крым.
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