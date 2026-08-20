Удар по энергосистеме: Крым остался без света после взрывов

В ночь на 20 августа в оккупированном Крыму после серии взрывов в нескольких городах пропало электричество. В частности, без света остались Севастополь, Симферополь и Джанкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Ночью в Севастополе были слышны взрывы. После этого в ряде населенных пунктов полуострова начались перебои с электроснабжением.

Также сообщалось о взрывах в районе теплоэлектроцентрали в Симферополе.

По состоянию на утро 20 августа известно об отсутствии электроэнергии в Севастополе, Симферополе и Джанкое.

Оккупационная администрация Крыма пока публично не прокомментировала причины отключений и возможные последствия ночных взрывов.

Впоследствии стало известно, что под ударом оказалась подстанция "Тамань" 500 кВ. Она является главным узлом энергомоста, поставляющего электроэнергию в Крым.

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