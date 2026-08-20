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Удар по енергосистемі: окупований Крим залишився без світла після вибухів

В окупованому Криму після вибухів знеструмило три міста

У ніч проти 20 серпня в окупованому Криму після серії вибухів у кількох містах зникло електропостачання. Зокрема, без світла залишилися Севастополь, Сімферополь та Джанкой.

По це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-каналах.

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Вночі в Севастополі було чутно вибухи. Після цього в низці населених пунктів півострова почалися перебої з електропостачанням.

Також повідомлялося про вибухи в районі теплоелектроцентралі у Сімферополі.

Станом на ранок 20 серпня відомо про відсутність електроенергії у Севастополі, Сімферополі та Джанкої.

Окупаційна адміністрація Криму наразі публічно не прокоментувала причини відключень та можливі наслідки нічних вибухів.

Згодом стало відомо, що під ударом опинилася підстанція "Тамань" 500 кВ. Вона є головним вузлом енергомоста, що постачає електроенергію до окупованого Криму.

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Крим (11997) обстріл (36233) блекаут (106)
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