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Новини Масований комбінований удар
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Поки в України буде недостатньо антибалістики, Росія не думатиме серйозно про мир, - Зеленський

Зеленський прокоментував масований удар по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни довго готувалися до масованого удару, комбінуючи балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде.

Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до "петріотів" поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти", - додав президент.

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Масований обстріл 20 серпня

  • У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
  • Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
  • У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

Читайте: Удар по енергосистемі: Крим залишився без світла після вибухів

Автор: 

Зеленський Володимир (26706) обстріл (36233)
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Топ коментарі
+20
Як же ж добре, що цей видатний діяч одразу після свого обрання президентом у 2019 зосередився на створенні власної антибалістики, а не позакривав нахрін всі ракетні програми! І з початком повномасштабки тільки потроїв ці зусилля. Оце нам пощастило з протермінованим керманичем, не лох там якийсь!
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20.08.2026 09:26 Відповісти
+19
Армія! Мова! Віра!
Ржали дибіли?
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20.08.2026 09:26 Відповісти
+13
А чому тільки антибалістики??? Де просто балістика??? Скільки там її ще тестувати будуть і на виставках показувати???
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20.08.2026 09:28 Відповісти

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