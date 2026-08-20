Поки в України буде недостатньо антибалістики, Росія не думатиме серйозно про мир, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни довго готувалися до масованого удару, комбінуючи балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде.

Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до "петріотів" поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти", - додав президент.

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Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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