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РФ атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою: на Одещині фіксують відключення світла. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі масовано атакували південь Одеської області. Під ударом - цивільна інфраструктура
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОВА Олег Кіпер.
Що відомо?
"Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тис абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням", - йдеться в повідомленні.
На ще одній локації зафіксували загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Наразі пожежі ліквідовано.
Внаслідок ударів РФ постраждалих немає.
Президент Зеленський заявив, що на Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
- У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.
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