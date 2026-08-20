РФ атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою: на Одещині фіксують відключення світла. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі масовано атакували південь Одеської області. Під ударом - цивільна інфраструктура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тис абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням", - йдеться в повідомленні.

На ще одній локації зафіксували загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Наразі пожежі ліквідовано.

Внаслідок ударів РФ постраждалих немає.

Президент Зеленський заявив, що на Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.







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Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 12 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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