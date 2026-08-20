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Новини Атака безпілотників на Одещину
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Одещину атакували російські дрони: пошкоджено ресторан, четверо людей постраждали

РФ атакувала Одещину

Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Один із дронів пошкодив фасад і скління ресторану, внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог атакував Одещину ударними безпілотними. Один з них пошкодив фасад та скління ресторану.

На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Також читайте: РФ атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою: на Одещині фіксують відключення світла. ФОТОрепортаж

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Одеська область (4145)
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