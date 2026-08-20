Одещину атакували російські дрони: пошкоджено ресторан, четверо людей постраждали
Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Один із дронів пошкодив фасад і скління ресторану, внаслідок атаки постраждали четверо людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував Одещину ударними безпілотними. Один з них пошкодив фасад та скління ресторану.
На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
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