Российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы в День независимости: Санду назвала это запугиванием
Президент Молдовы Майя Санду назвала запугиванием очередное нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В ночь на 27 августа, когда РФ массированно атаковала Украину, над территорией Молдовы было зафиксировано пять дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила в социальной сети X.
Особое внимание президент обратила на то, что российские дроны появились над страной как раз накануне празднования 35-й годовщины независимости Молдовы.
"За несколько часов до того, как Молдова будет отмечать 35-ю годовщину независимости, российские беспилотники неоднократно нарушали наше воздушное пространство. Я решительно осуждаю это запугивание", — заявила Санду.
В то же время она подчеркнула, что подобные действия России не изменят внешнеполитический курс Кишинева.
"Молдова стоит твердо, независима и свободна, уверенно двигаясь по пути вступления в ЕС", — добавила президент.
Пять дронов залетели в Молдову во время атаки на Украину
В ночь на 27 августа российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину. Именно в это время в национальном воздушном пространстве соседней Молдовы зафиксировали пять беспилотников.
Это не первый случай нарушения молдавского воздушного пространства российскими дронами на фоне атак РФ по Украине.
Ранее Санду связывала повторяющиеся инциденты с тем, что Украина пока не располагает достаточными возможностями для перехвата всех российских воздушных целей. По ее словам, укрепление украинной противовоздушной обороны помогло бы защищать и воздушное пространство соседних государств.
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, в свою очередь, высказал предположение, что учащение инцидентов с российскими дронами может быть связано с приближением выборов в Госдуму РФ.
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