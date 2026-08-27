Российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы в День независимости: Санду назвала это запугиванием

Президент Молдовы Майя Санду назвала запугиванием очередное нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В ночь на 27 августа, когда РФ массированно атаковала Украину, над территорией Молдовы было зафиксировано пять дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила в социальной сети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Особое внимание президент обратила на то, что российские дроны появились над страной как раз накануне празднования 35-й годовщины независимости Молдовы.

"За несколько часов до того, как Молдова будет отмечать 35-ю годовщину независимости, российские беспилотники неоднократно нарушали наше воздушное пространство. Я решительно осуждаю это запугивание", — заявила Санду.

В то же время она подчеркнула, что подобные действия России не изменят внешнеполитический курс Кишинева.

"Молдова стоит твердо, независима и свободна, уверенно двигаясь по пути вступления в ЕС", — добавила президент.

Читайте также: Молдова зафиксировала нарушение воздушного пространства после атаки РФ на Украину: "летательный аппарат" дважды пересек границу

Пять дронов залетели в Молдову во время атаки на Украину

В ночь на 27 августа российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину. Именно в это время в национальном воздушном пространстве соседней Молдовы зафиксировали пять беспилотников.

Это не первый случай нарушения молдавского воздушного пространства российскими дронами на фоне атак РФ по Украине.

Ранее Санду связывала повторяющиеся инциденты с тем, что Украина пока не располагает достаточными возможностями для перехвата всех российских воздушных целей. По ее словам, укрепление украинной противовоздушной обороны помогло бы защищать и воздушное пространство соседних государств.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, в свою очередь, высказал предположение, что учащение инцидентов с российскими дронами может быть связано с приближением выборов в Госдуму РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой возобновил работу после атаки "Шахедов", - ГПСУ