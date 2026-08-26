Молдова зафиксировала нарушение воздушного пространства после нападения РФ на Украину: "летательный аппарат" дважды пересек границу

В среду, 26 августа, воздушное пространство Молдовы нарушил летательный аппарат, залетевший на территорию страны со стороны Украины.

Об этом сообщили Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы и Министерство обороны страны, цитирует Newsmaker, пишет Цензор.НЕТ.

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Объект дважды пересек воздушное пространство Молдовы

По данным Минобороны Молдовы, инцидент произошел в 17:38 в районе села Паланка. Вскоре летательный аппарат покинул территорию Молдовы и снова залетел в Украину.

В 17:43 объект со стороны населенного пункта Тудора вновь пересек воздушное пространство Молдовы в районе села Граденицы Одесской области.

"Несанкционированный пролет над воздушным пространством нашей страны произошел после сегодняшних воздушных атак России на Украину", — сообщили в Министерстве обороны Молдовы.

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Санду заявляла о преднамеренных полетах дронов

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские беспилотники попадают в воздушное пространство страны не только из-за ошибок во время полета. По ее словам, они также могут направляться туда намеренно.

Санду сделала это заявление 24 августа в Киеве во время пресс-конференции по итогам саммита Коалиции желающих.