Молдова зафіксувала порушення повітряного простору після атаки РФ на Україну: "літальний апарат" двічі перетнув кордон
У середу, 26 серпня, повітряний простір Молдови порушив літальний апарат, який залетів на територію країни з боку України.
Про це повідомили Служба повітряних операцій Національної армії Молдови та Міністерство оборони країни, цитує Newsmaker, пише Цензор.НЕТ.
Об’єкт двічі перетнув повітряний простір Молдови
За даними Міноборони Молдови, інцидент стався о 17:38 у районі села Паланка. Невдовзі літальний апарат залишив територію Молдови та знову залетів в Україну.
О 17:43 об’єкт із боку населеного пункту Тудора знову перетнув повітряний простір Молдови в районі села Градениці Одеської області.
"Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Росії на Україну", – повідомили у Міністерстві оборони Молдови.
Санду заявляла про навмисні польоти дронів
Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що російські безпілотники потрапляють у повітряний простір країни не лише через помилки під час польоту. За її словами, вони також можуть спрямовуватися туди навмисно.
Санду зробила цю заяву 24 серпня у Києві під час пресконференції за підсумками саміту Коаліції охочих.
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