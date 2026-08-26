Молдова зафіксувала порушення повітряного простору після атаки РФ на Україну: "літальний апарат" двічі перетнув кордон

У середу, 26 серпня, повітряний простір Молдови порушив літальний апарат, який залетів на територію країни з боку України.

Про це повідомили Служба повітряних операцій Національної армії Молдови та Міністерство оборони країни, цитує Newsmaker, пише Цензор.НЕТ.

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Об’єкт двічі перетнув повітряний простір Молдови

За даними Міноборони Молдови, інцидент стався о 17:38 у районі села Паланка. Невдовзі літальний апарат залишив територію Молдови та знову залетів в Україну.

О 17:43 об’єкт із боку населеного пункту Тудора знову перетнув повітряний простір Молдови в районі села Градениці Одеської області.

"Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Росії на Україну", – повідомили у Міністерстві оборони Молдови.

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Санду заявляла про навмисні польоти дронів

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що російські безпілотники потрапляють у повітряний простір країни не лише через помилки під час польоту. За її словами, вони також можуть спрямовуватися туди навмисно.

Санду зробила цю заяву 24 серпня у Києві під час пресконференції за підсумками саміту Коаліції охочих.