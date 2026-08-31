На заводе компании-производителя дронов в Польше возник пожар: камеры зафиксировали неизвестного в маске
На заводе компании WB Electronics в Польше (город Скаржиско-Каменна), производящем детали для дронов, используемых польской и украинской армиями, произошел пожар.
Об этом пишет издание Onet, передает Цензор.НЕТ.
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По неофициальной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории завода мужчину в маске. Службы не исключают возможности поджога.
Пожар возник в ночь с 30 на 31 августа, около 00:23.
"Вскоре после этого оператор внешней охранной компании сообщил полиции о срабатывании датчика проникновения на территории предприятия. Кроме того, камера видеонаблюдения зафиксировала неустановленное лицо в балаклаве, которое, вероятно, проникло на территорию WB Electronics через ограждение", - пишет издание.
Возле предприятия нашли рюкзак и толстовку, на место, в частности, направили полицейских, кинолога со служебной собакой, а также дрон с тепловизором. Службы не исключают, что на месте мог быть совершен поджог.
В Государственной пожарной службе сообщают, что пожар не был масштабным, а сама работа спасателей длилась около двух часов.
На момент возгорания предприятие не работало, никто не пострадал.
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бо, бачити в моніторах і нічого не зробити, то особливо стурбованим потрібно бути!!!