На заводі компанії-виробника дронів у Польщі виникла пожежа: камери зафіксували невідомого у масці

На заводі компанії WB Electronics у Польщі (місто Скаржисько-Каменна), що виробляє деталі для дронів, які використовуються польською та українською арміями, сталася пожежа.

Про це пише видання Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За неофіційною інформацією, камери відеоспостереження зафіксували на території заводу чоловіка в масці. Служби не виключають можливості підпалу.

Пожежа виникла в ніч з 30 на 31 серпня, близько 00:23.

"Невдовзі після цього оператор зовнішньої охоронної компанії повідомив поліцію про спрацювання датчика проти проникнення на території підприємства. Крім того, камера відеоспостереження зафіксувала невстановлену особу в балаклаві, яка, ймовірно, потрапила на територію WB Electronics через огорожу", - пише видання.

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Біля підприємства знайшли рюкзак і толстовку, на місце, зокрема, направили поліцейських, кінолога зі службовим собакою, а також дрон із тепловізором. Служби не виключають, що на місці міг бути скоєний підпал.

У Державній пожежній службі кажуть, що пожежа не була масштабною, а сама робота рятувальників тривала близько двох годин.

На момент займання підприємство не працювало, ніхто не постраждав.

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