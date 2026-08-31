У Лодзі двоє поляків напали на 15-річного українця через його національність: підозрюваних затримали

У польській Лодзі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на 15-річного українця через його національність. Підлітка атакували наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Головне управління поліції міста Лодзь, пишуть польські ЗМІ, зокрема й RMF24.

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Напали, коли підліток вийшов із води

За даними польської поліції, інцидент розпочався зі словесної суперечки між двома групами відпочивальників, але згодом переріс у насильство.

15-річний українець вийшов із води та прямував до своїх речей, які залишив біля дерева. У цей момент на нього напали незнайомі чоловіки.

Правоохоронці зазначають, що причиною нападу стала національність підлітка. Свідки одразу повідомили про подію поліцію.

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Одному з підозрюваних – 17 років

Першого підозрюваного затримали 20 серпня. Ним виявився 17-річний громадянин Польщі. Він визнав свою участь в інциденті, однак заявив, що розповість про обставини події лише у присутності прокурора.

Другого фігуранта – 24-річного чоловіка – співробітники кримінального відділу Обласного управління поліції в Лодзі затримали 28 серпня.

За інформацією правоохоронців, старший підозрюваний скоїв злочин в умовах рецидиву, тому йому може загрожувати суворіше покарання.

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Загрожує до п’яти років ув’язнення

Обом затриманим висунули звинувачення у побитті на національному ґрунті. Польські правоохоронці також кваліфікували інцидент як хуліганські дії.

За цей злочин передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.

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