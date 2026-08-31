У Лодзі двоє поляків напали на 15-річного українця через його національність: підозрюваних затримали
У польській Лодзі затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на 15-річного українця через його національність. Підлітка атакували наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Головне управління поліції міста Лодзь, пишуть польські ЗМІ, зокрема й RMF24.
Напали, коли підліток вийшов із води
За даними польської поліції, інцидент розпочався зі словесної суперечки між двома групами відпочивальників, але згодом переріс у насильство.
15-річний українець вийшов із води та прямував до своїх речей, які залишив біля дерева. У цей момент на нього напали незнайомі чоловіки.
Правоохоронці зазначають, що причиною нападу стала національність підлітка. Свідки одразу повідомили про подію поліцію.
Одному з підозрюваних – 17 років
Першого підозрюваного затримали 20 серпня. Ним виявився 17-річний громадянин Польщі. Він визнав свою участь в інциденті, однак заявив, що розповість про обставини події лише у присутності прокурора.
Другого фігуранта – 24-річного чоловіка – співробітники кримінального відділу Обласного управління поліції в Лодзі затримали 28 серпня.
За інформацією правоохоронців, старший підозрюваний скоїв злочин в умовах рецидиву, тому йому може загрожувати суворіше покарання.
Загрожує до п’яти років ув’язнення
Обом затриманим висунули звинувачення у побитті на національному ґрунті. Польські правоохоронці також кваліфікували інцидент як хуліганські дії.
За цей злочин передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль