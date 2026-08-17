На 12-річного українця та його 14-річну сестру напали у Польщі, бо ті спілкувалися українською

Двоє неповнолітніх українців у польському Бидгощі зазнали нападу дорослих через спілкування українською мовою.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Гданську, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, вкотре змушені констатувати вкрай неприпустимий інцидент, що стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня ц.р. у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік та жінка з маленькою собачкою викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин.

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Консули наразі перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих, їй надано всю необхідну консульсько-правову підтримку.

"Заяву за фактом нападу подано, і наразі поліція вже розшукує нападників. Найголовніше: фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли сильний емоційний стрес.

​Якщо ви стали свідками цього інциденту, який стався у парку біля вокзалу, або маєте будь-яку інформацію про осіб, які його скоїли, переконливо просимо невідкладно звернутися до поліції! Ваші свідчення є вкрай важливими для того, щоб правопорушники були знайдені та понесли справедливе покарання", - додали там.

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