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Новини Побиття українців у Польщі
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На 12-річного українця та його 14-річну сестру напали у Польщі, бо ті спілкувалися українською

Напад на українських дітей у Польщі: подробиці

Двоє неповнолітніх українців у польському Бидгощі зазнали нападу дорослих через спілкування українською мовою.

Про це повідомило Генеральне консульство України в Гданську, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, вкотре змушені констатувати вкрай неприпустимий інцидент, що стався з неповнолітніми дітьми 14 серпня ц.р. у парку біля залізничного вокзалу міста Бидгощ. Двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які є братом та сестрою, зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік та жінка з маленькою собачкою викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин.

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Консули наразі перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих, їй надано всю необхідну консульсько-правову підтримку.

"Заяву за фактом нападу подано, і наразі поліція вже розшукує нападників. Найголовніше: фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони перенесли сильний емоційний стрес.

​Якщо ви стали свідками цього інциденту, який стався у парку біля вокзалу, або маєте будь-яку інформацію про осіб, які його скоїли, переконливо просимо невідкладно звернутися до поліції! Ваші свідчення є вкрай важливими для того, щоб правопорушники були знайдені та понесли справедливе покарання", - додали там.

Також дивіться: Двох жінок, які напали з образами на українських чоловіків у Познані, затримали. ВIДЕО (доповнено)

Автор: 

діти (5715) побиття (1133) Польща (7717)
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Топ коментарі
+13
Ніч "Довгих ножів" буде чи може почнете з Кришталевої ночі"? Навроцькому вже пора приступати до написання свого варіанту "Майн кампф".
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17.08.2026 09:06 Відповісти
+11
І що після цього ті гонорові підори про "волинську різню" та "героцид поляків" розповідають???
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17.08.2026 09:07 Відповісти
+6
А це вже поляки проявили агресію проти українських волонтерів в Лондоні, Карл, в Лондоні! В цтаких випадках не можливо виправдати якимось міфічними робочими місцями, безкоштовною допомогою від Польщі, це вже тотальна екзистенційна ненависть до всього , що має ознаки українскості.
https://youtube.com/shorts/iYGXMfjAJUg?si=t9ZHEnLALJLuEhfT
У Лондоні чоловік польською облаяв українських волонтерів.
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17.08.2026 09:13 Відповісти

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