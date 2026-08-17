На 12-летнего украинца и его 14-летнюю сестру напали в Польше, потому что они общались на украинском языке
Двое несовершеннолетних украинцев в польском Бидгоще подверглись нападению со стороны взрослых из-за того, что разговаривали на украинском языке.
Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Гданьске, передает Цензор.НЕТ.
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"К сожалению, в очередной раз вынуждены констатировать крайне недопустимый инцидент, произошедший с несовершеннолетними детьми 14 августа этого года в парке возле железнодорожного вокзала города Быдгощ. Двое несовершеннолетних украинцев, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, которые являются братом и сестрой, подверглись агрессии со стороны взрослых людей только из-за того, что общались между собой на украинском языке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина и женщина с маленькой собачкой вывернули руку ребенку, сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика, нанеся ему царапины.
Консулы в настоящее время находятся на постоянной связи с матерью пострадавших, ей оказана вся необходимая консульско-правовая поддержка.
"Заявление по факту нападения подано, и в настоящее время полиция уже разыскивает нападавших. Самое главное: физическому здоровью детей сейчас ничего не угрожает, однако они перенесли сильный эмоциональный стресс.
Если вы стали свидетелями этого инцидента, произошедшего в парке возле вокзала, или располагаете какой-либо информацией о лицах, его совершивших, настоятельно просим незамедлительно обратиться в полицию! Ваши показания крайне важны для того, чтобы правонарушители были найдены и понесли справедливое наказание", - добавили там.
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