Польку, набросившуюся с оскорблениями на украинских мужчин в Познани, задержали. ВИДЕО
В польской Познани две женщины обрушились с оскорблениями на двух украинцев, поскольку им не понравилось, что мужчины разговаривали на украинском и русском языках. Одну из женщин уже задержала полиция.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает Цензор.НЕТ.
Задержание участницы конфликта
Польская полиция задержала одну из участниц конфликта в городе Познань, во время которого две женщины агрессивно вели себя по отношению к мужчинам из Украины. Личность второй фигурантки полиция также установила.
"Нулевая терпимость к агрессии и ненависти!" - подчеркнул глава МВД.
Детали конфликта
Известно, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа возле ресторана на пешеходной улице в Старом городе Познани, сообщают польские издания Onet и Wirtualna Polska.
На видео, попавшем в сеть, видно, как две польские женщины оскорбляют и пытаются физически напасть на двух мужчин. Одна из женщин выкрикивает оскорбления в адрес мужчин, а затем плюет на одного из них и получает плевок в ответ. Далее она пытается перекинуть на мужчин ресторанный зонт, а затем - бьет одного из них по голове. К ней присоединяется еще одна женщина, и впоследствии одна из них бросает в мужчин землю из цветочного горшка.
Что рассказал очевидец?
- Как рассказал пользователь социальных сетей с ником Богдан Угринчук, который выложил видео, инцидент произошел возле украинского ресторана в Познани, где он работает. По его словам, он общался с группой посетителей на улице, разговор велся на украинском и русском языках.
- Это услышала польская женщина и начала выкрикивать оскорбления. Как утверждает Угринчук, пока он вызывал полицию, женщина пыталась избивать присутствующих и наносить ущерб заведению.
Ранее в полиции Познани сообщили изданию Wirtualna Polska, что правоохранители связались с менеджером ресторана, рядом с которым произошел конфликт.
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оте москвороте бидло, що знімало?
чи її москворотий рєшатєль?
може полька кацапів виганяла!!
чи, як ви відрізняєте кацапа від українця? в тим більше, полька?