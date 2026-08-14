В польской оппозиции требуют заблокировать импорт переработанных продуктов из Украины

Кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек требует сохранить запрет на ввоз украинского зерна и распространить ограничения на переработанные сельскохозяйственные и пищевые продукты из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Onet.

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Чарнек выступил против отмены запрета на украинское зерно

Свои требования политик озвучил во время пресс-конференции на пограничном переходе Дорогуск – Ягодин. Он напомнил, что ограничения на ввоз украинского зерна Польша ввела еще весной 2023 года при правлении "Права и справедливости".

По словам Чарнека, Варшава в настоящее время испытывает давление с требованием отказаться от этих ограничений.

"Нельзя снимать эту блокаду с украинских зерновых", — заявил политик.

Он подчеркнул, что оппозиция готова поддерживать нынешнее польское правительство в вопросе сохранения запрета.

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Оппозиция хочет распространить ограничения на переработанные продукты

Чарнек также призвал ограничить поставки в Польшу переработанной сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины.

"Мы требуем прозрачности в отношении того, что происходит здесь, в Украине, и блокирования такого масштабного импорта переработанных сельскохозяйственных и пищевых продуктов в Польшу", - заявил он.

Представитель партии "Право и справедливость" утверждает, что украинская продукция создает конкуренцию польским производителям и негативно влияет на местное сельское хозяйство.

Помимо введения новых ограничений, Чарнек требует усилить контроль на польско-украинской границе за качеством продукции, поступающей из Украины.

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