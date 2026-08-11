Депутат польской партии "Право и справедливость" призвал депортировать безработных украинцев призывного возраста

Депутат польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Анджей Шливка заявил, что безработных украинцев призывного возраста следует депортировать в Украину, утверждая, что из них можно было бы сформировать как минимум одну боевую бригаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом политик заявил в эфире телеканала, комментируя недавнее предложение своей партии.

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Инициатива PiS предусматривает депортацию мужчин-граждан Украины призывного возраста, которые находятся в Польше, но не имеют легальной работы.

Комментируя слова заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Душчика, который заявил, что неработающих украинцев в стране всего около 5% и такая инициатива является "очень маловероятной", Шливка настаивал, что даже этого достаточно.

"По нашему мнению, даже если это 5 процентов, то это как минимум бригада, а то и дивизия людей, которых можно организовать и которые могут сражаться за свою страну", - сказал депутат.

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На вопрос, кто должен выявлять таких людей, политик ответил, что этим должны заниматься польские службы.

"Таких лиц следует идентифицировать, и эта информация необходима даже для нашей безопасности", - заявил Шливка.

Он также утверждал, что предложение его партии связано не только с вопросами безопасности Польши, но и с нехваткой личного состава в украинской армии. В то же время депутат повторил утверждение о якобы массовых случаях принудительной мобилизации в Украине.

Отметим, что Шливка выразил позицию оппозиционной партии "Право и справедливость". Польское правительство ранее заявило, что идея депортации безработных украинцев призывного возраста маловероятна и пока не рассматривается как реалистичный сценарий.

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