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Новости Депортация украинцев
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Депутат польской партии "Право и справедливость" призвал депортировать безработных украинцев призывного возраста

Польский депутат призвал депортировать безработных украинцев

Депутат польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Анджей Шливка заявил, что безработных украинцев призывного возраста следует депортировать в Украину, утверждая, что из них можно было бы сформировать как минимум одну боевую бригаду.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом политик заявил в эфире телеканала, комментируя недавнее предложение своей партии.

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Инициатива PiS предусматривает депортацию мужчин-граждан Украины призывного возраста, которые находятся в Польше, но не имеют легальной работы.

Комментируя слова заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Душчика, который заявил, что неработающих украинцев в стране всего около 5% и такая инициатива является "очень маловероятной", Шливка настаивал, что даже этого достаточно.

"По нашему мнению, даже если это 5 процентов, то это как минимум бригада, а то и дивизия людей, которых можно организовать и которые могут сражаться за свою страну", - сказал депутат.

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На вопрос, кто должен выявлять таких людей, политик ответил, что этим должны заниматься польские службы.

"Таких лиц следует идентифицировать, и эта информация необходима даже для нашей безопасности", - заявил Шливка.

Он также утверждал, что предложение его партии связано не только с вопросами безопасности Польши, но и с нехваткой личного состава в украинской армии. В то же время депутат повторил утверждение о якобы массовых случаях принудительной мобилизации в Украине.

Отметим, что Шливка выразил позицию оппозиционной партии "Право и справедливость". Польское правительство ранее заявило, что идея депортации безработных украинцев призывного возраста маловероятна и пока не рассматривается как реалистичный сценарий.

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депортация (752) оппозиция (5266) Польша (9704) украинцы (2944)
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Топ комментарии
+12
А що там з безробітними білорусами, росіянами, індійцями, перуанцями, сирійцями....???
А непрацюючих поляків від німців чи британців заберете ???
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11.08.2026 11:16 Ответить
+10
І він правий.
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11.08.2026 11:10 Ответить
+9
Бо не дай бог Україна війну просре, наступна ж Польша треба всіх депортувати щоб ЗЕ було кого кинути в окопи))) щоб війна тривала подовше, а на українців посрати хото ж там ї рахує... підари не збираються дати ракети, допомогти збивати каби ні гандони хочуть повернути сюди людей, щоб вони подохли на війні без кінця і перспективи...
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11.08.2026 11:15 Ответить

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