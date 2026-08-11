Депутат польської партії "Право і справедливість" закликав депортувати та відправити на війну безробітних українців призовного віку

Депутат польської опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) Анджей Шлівка заявив, що безробітних українців призовного віку слід депортувати до України, стверджуючи, що з них можна було б сформувати щонайменше одну бойову бригаду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це політик заявив в ефірі телеканалу, коментуючи нещодавню пропозицію своєї партії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ініціатива PiS передбачає депортацію чоловіків-громадян України призовного віку, які перебувають у Польщі, але не мають легальної роботи.

Коментуючи слова заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацея Душчика, який заявив, що непрацюючих українців у країні лише близько 5% і така ініціатива є "дуже малоймовірною", Шлівка наполіг, що навіть цього достатньо.

"На нашу думку, навіть якщо це 5 відсотків, то це щонайменше бригада, а то й дивізія людей, яких можна зорганізувати і які можуть боротися за свою країну", – сказав депутат.

Читайте: Польща пропонує позбавити українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту в ЄС

На запитання, хто має виявляти таких людей, політик відповів, що цим повинні займатися польські служби.

"Таких осіб слід ідентифікувати, і ця інформація необхідна навіть для нашої безпеки", – заявив Шлівка.

Він також стверджував, що пропозиція його партії пов'язана не лише з питаннями безпеки Польщі, а й із нестачею особового складу в українській армії. Водночас депутат повторив твердження про нібито масові випадки примусової мобілізації в Україні.

Зазначимо, що Шлівка висловив позицію опозиційної партії "Право і справедливість". Польський уряд раніше заявив, що ідея депортації безробітних українців призовного віку є малоймовірною і наразі не розглядається як реалістичний сценарій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частину українців, депортованих зі США, одразу направляють до ТЦК, - CNN