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Новини Депортація українців
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Депутат польської партії "Право і справедливість" закликав депортувати та відправити на війну безробітних українців призовного віку

Польський депутат закликав депортувати безробітних українців

Депутат польської опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) Анджей Шлівка заявив, що безробітних українців призовного віку слід депортувати до України, стверджуючи, що з них можна було б сформувати щонайменше одну бойову бригаду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це політик заявив в ефірі телеканалу, коментуючи нещодавню пропозицію своєї партії.

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Ініціатива PiS передбачає депортацію чоловіків-громадян України призовного віку, які перебувають у Польщі, але не мають легальної роботи.

Коментуючи слова заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацея Душчика, який заявив, що непрацюючих українців у країні лише близько 5% і така ініціатива є "дуже малоймовірною", Шлівка наполіг, що навіть цього достатньо.

"На нашу думку, навіть якщо це 5 відсотків, то це щонайменше бригада, а то й дивізія людей, яких можна зорганізувати і які можуть боротися за свою країну", – сказав депутат.

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На запитання, хто має виявляти таких людей, політик відповів, що цим повинні займатися польські служби.

"Таких осіб слід ідентифікувати, і ця інформація необхідна навіть для нашої безпеки", – заявив Шлівка.

Він також стверджував, що пропозиція його партії пов'язана не лише з питаннями безпеки Польщі, а й із нестачею особового складу в українській армії. Водночас депутат повторив твердження про нібито масові випадки примусової мобілізації в Україні.

Зазначимо, що Шлівка висловив позицію опозиційної партії "Право і справедливість". Польський уряд раніше заявив, що ідея депортації безробітних українців призовного віку є малоймовірною і наразі не розглядається як реалістичний сценарій.

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Автор: 

депортація (780) опозиція (224) Польща (7683) українці (1671)
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Топ коментарі
+15
А що там з безробітними білорусами, росіянами, індійцями, перуанцями, сирійцями....???
А непрацюючих поляків від німців чи британців заберете ???
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11.08.2026 11:16 Відповісти
+14
І він правий.
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11.08.2026 11:10 Відповісти
+10
Бо не дай бог Україна війну просре, наступна ж Польша треба всіх депортувати щоб ЗЕ було кого кинути в окопи))) щоб війна тривала подовше, а на українців посрати хото ж там ї рахує... підари не збираються дати ракети, допомогти збивати каби ні гандони хочуть повернути сюди людей, щоб вони подохли на війні без кінця і перспективи...
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11.08.2026 11:15 Відповісти

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