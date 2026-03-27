Частину українців, депортованих зі США, одразу направляють до ТЦК, - CNN

Із 45 українських чоловіків, яких депортували зі США, 24-х направили до ТЦК, оскільки ті перебували у розшуку.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, видання розповіло історію Володимира Дудника. Майже одразу після перетину кордону його відправили до навчального центру. Там він провів 51 день, ще кілька тижнів навчався на оператора БпЛА, а зараз веде бої на передовій під позивним "Америка".

"Коли я був у літаку до України, я знав, що мене чекає. Але я сподівався, що, можливо, вони хоча б спочатку відпустять мене додому. Все сталося навіть швидше, ніж я думав. Я так і не дістався додому; я ще не бачив своїх батьків", - каже 28-річний чоловік.

Володимир Дудник у США та на фронті

"У чоловіка, який був зі мною в літаку, було двоє чи троє дітей, і його також депортували. Інший був 36-річний чоловік, який приїхав до Америки дитиною 20 років тому. Він майже не розмовляє українською. Його також депортували", - сказав Дудник.

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CNN пише, що за часів другого президентства Трампа США запровадили жорсткі заходи проти будь-якої форми імміграції та розпочали кампанію масової депортації.

"Хоча адміністрація Трампа заявляє, що зосереджена переважно на серйозних злочинцях, яких вона називає "найгіршими з найгірших", багато хто із затриманих скоїв лише незначні правопорушення або не має судимостей", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що для українських чоловіків депортація може призвести до безпосереднього потрапляння на передову.

Державна прикордонна служба України повідомила CNN, що з 45 чоловіків 24 були оголошені в "розшук" для призову та були передані поліцейським, які потім доставили їх до військкомату.

Видання також розповіло історію 34-річного Антона Смовжа, який також був на депортаційному рейсі.

Антон Смовж

За словами чоловіка, представники ТЦК забрали всіх, хто мав статус "у розшуку". Під час медогляду йому сказали, що він придатний служби. Наразі чоловік, за його словмаи, ховається у Києві.

"Мій син - громадянин США, і де-факто його також депортували, бо моя дружина не може працювати з маленькою дитиною, тому їм довелося виїхати", - зазначив Смовж.

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Він в'їхав до США за програмою U4U, запровадженою під час президентства Байдена. Його затримали та депортували працівники ICE після звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Всі обвинувачення проти чоловіка було знято незадовго до депортації.

На офіційному акаунті ICE в Instagram оприлюднили фото Смовжа у кайданках, в оточенні поліцейських у масках. У дописі повідомлялось, що його "розшукують за зґвалтування, обтяжуючий сексуальний напад та необережне створення небезпеки".

Смовжа не було засуджено за жодні правопорушення.

За оцінками, 280 000 українців в'їхали до США за схемою U4U, перш ніж її було призупинено в січні 2025 року.

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