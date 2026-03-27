Часть украинцев, депортированных из США, сразу направляют в ТЦК, - CNN

Депортированных из США украинских мужчин отправляют в ТЦК

Из 45 украинских мужчин, депортированных из США, 24 были направлены в ТЦК, поскольку они находились в розыске.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

Так, издание рассказало историю Владимира Дудника. Почти сразу после пересечения границы его отправили в учебный центр. Там он провел 51 день, еще несколько недель обучался на оператора БПЛА, а сейчас ведет бои на передовой под позывным "Америка".

"Когда я был в самолете в Украину, я знал, что меня ждет. Но я надеялся, что, возможно, они хотя бы сначала отпустят меня домой. Все произошло даже быстрее, чем я думал. Я так и не добрался домой; я еще не видел своих родителей", — говорит 28-летний мужчина.

Владимир Дудник в США и на фронте
"У мужчины, который был со мной в самолете, было двое или трое детей, и его тоже депортировали. Другой был 36-летний мужчина, который приехал в Америку ребенком 20 лет назад. Он почти не говорит по-украински. Его тоже депортировали", — сказал Дудник.

Читайте: РФ отправляет депортированных украинцев на фронт воевать против Украины, — The Times

CNN пишет, что во время второго президентства Трампа США ввелижесткие меры против любой формы иммиграции и начали кампанию массовой депортации. 

"Хотя администрация Трампа заявляет, что сосредоточена преимущественно на серьезных преступниках, которых она называет "худшими из худших", многие из задержанных совершили лишь незначительные правонарушения или не имеют судимостей", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что для украинских мужчин депортация может привести к непосредственному попаданию на передовую.

Государственная пограничная служба Украины сообщила CNN, что из 45 мужчин 24 были объявлены в "розыск" для призыва и переданы полицейским, которые затем доставили их в военкомат.

Издание также рассказало историю 34-летнего Антона Смовжа, который также был на депортационном рейсе.

Антон Смовж

По словам мужчины, представители ТЦК забрали всех, кто имел статус "в розыске". Во время медосмотра ему сказали, что он годен к службе. Сейчас мужчина, по его словам, скрывается в Киеве.

"Мой сын — гражданин США, и де-факто его также депортировали, потому что моя жена не может работать с маленьким ребенком, поэтому им пришлось уехать", — отметил Смовж.

Читайте: США депортировали 50 украинцев: через пункт пропуска "Шегини" вернули первую группу

Он въехал в США по программе U4U, введенной во время президентства Байдена. Его задержали и депортировали сотрудники ICE после обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии.

Все обвинения против мужчины были сняты незадолго до депортации.

На официальном аккаунте ICE в Instagram опубликовали фото Смовжа в наручниках, в окружении полицейских в масках. В посте сообщалось, что его "разыскивают за изнасилование, сексуальное нападение с отягчающими обстоятельствами и неосторожное создание опасности". 

Смовж не был осужден ни за одно правонарушение.

По оценкам, 280 000 украинцев въехали в США по схеме U4U, прежде чем она была приостановлена в январе 2025 года.

Читайте: Украинца арестовали в США: его разыскивали за покушение на убийство начальника полиции

депортация США ТЦК
Нічого. Героям статті ще повезло. В сорокових роках євреїв перестали депортувати з європи, їх просто спалили в печах.
27.03.2026 13:08 Ответить
скільки треба тепла(вугілля) -шоп спалити тіло?-куля значно дешевше..в газових камерах чомусь навпроти одних дверей з одного боку -розташовані такі саме двері з іншого..в одні входили -з інших виходили..не факт шо Героям статті повезло..-бо в російських катівнях набагато гірше ніж в европі 40вих..-а чи при владі у росії ті -кого не спалили в 40х..?
27.03.2026 13:17 Ответить
Перш за все потрібно поважати закон у країні проживання щоб різні служби потім не мали до тебе претензій!
27.03.2026 13:10 Ответить
В мене там дочка і онука, і люди всі загалом законослухняні, там неможливо жити як в Україні але айсам поставлено завдання українців просто так ловити і депортувати.
27.03.2026 13:21 Ответить
Для Америки они полезнее на фронте. Кацапы сами себя не истребят.
27.03.2026 13:13 Ответить
В этом плане я США полностью поддерживаю! 90% тех кто поддерживает ЗЕлупу в соц-сетях - это либо боты, либо те кто за бугром находится! Пускай идут и воют за своего любимого Президента на родине! Надеюсь и остальные страны эти забугорных патриотов выселят начнут, ТЦК нужно новое мясо для фронта!
27.03.2026 13:16 Ответить
Може це ті,які там потужно ходили,на мітинги.
27.03.2026 13:16 Ответить
Це яким же треба бути ідіотом, щоб потрапити у США під депортацію
27.03.2026 13:22 Ответить
" перебували у розшуку тцк" ,а по якому закону України тцк може оголосити в розшук?
27.03.2026 13:32 Ответить
Ціх в тцк,в решта 21-то свої.Ну коли вже буде сраведливість?
27.03.2026 13:34 Ответить
 
 