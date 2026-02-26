Украинца арестовали в США: его разыскивали за покушение на убийство начальника полиции

В США арестовали гражданина Украины Николая Житниченко, которого разыскивали за покушение на убийство начальника полиции, наркопреступления и рэкет.

Об этом заявили Миграционная и таможенная службы США (ICE), информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам специального агента HSI Buffalo Эрин Киган, арест Житниченко стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с американскими и международными партнерами.

"HSI четко демонстрирует, что Соединенные Штаты не будут терпеть беглецов, которые пытаются избежать правосудия за тяжкие преступления за рубежом", - заявила она.

Больше об украинце

Отмечается, что мужчину приняли в США 21 марта 2023 года как условно-досрочно освобожденного по гуманитарным причинам во время администрации Байдена.

А уже через несколько месяцев, в октябре, Украина выдала ордер на его арест за покушение на убийство начальника полиции с помощью взрывчатки, хранение и распространение наркотиков, рэкет и участие в организованной преступности.

Исполняющая обязанности директора полевого офиса ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Тэмми Марич добавила, что иностранные преступники не могут использовать иммиграционное законодательство США, чтобы избежать судебного преследования в своей стране.

После ареста Житниченко доставили в федеральный следственный изолятор Буффало. Он будет оставаться под стражей ICE до рассмотрения дела о его депортации.

