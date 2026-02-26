Перехідний період завершено: українці у Німеччині мають зареєструвати свої авто
У Німеччина завершився перехідний період, який дозволяв українцям вільно користуватися автомобілями з українськими номерами.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Тепер, якщо авто перебуває в країні понад 12 місяців від моменту в'їзду або отримання захисту, його необхідно зареєструвати та отримати німецькі номерні знаки. У разі порушення можливі штрафи або евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик за кошт власника.
Також після року проживання у ФРН українська "зелена картка" може не визнаватися, що потребує оформлення місцевої страховки.
Для перереєстрації автомобіля потрібно пройти німецький технічний огляд у сервісах на кшталт TÜV або DEKRA та оформити страхування в Німеччині.
Як повідомлялося, темпи працевлаштування українських біженців у Німеччині виявилися вищими, ніж у попередніх хвиль міграції. Українці досягли рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною роки швидше, ніж біженці, які прибули у 2015 році, яким для цього знадобилося близько шести років.
Дослідники пов’язують такі результати з високим рівнем освіти громадян Україна, відсутністю обов’язкової процедури отримання притулку та можливістю одразу розпочати роботу.
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Колись не було техогляду то такі розвалюхи їздили що жах. В місті смог стояв такий що очі сльозились.