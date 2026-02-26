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Новини
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Перехідний період завершено: українці у Німеччині мають зареєструвати свої авто

авто

У Німеччина завершився перехідний період, який дозволяв українцям вільно користуватися автомобілями з українськими номерами.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Тепер, якщо авто перебуває в країні понад 12 місяців від моменту в'їзду або отримання захисту, його необхідно зареєструвати та отримати німецькі номерні знаки. У разі порушення можливі штрафи або евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик за кошт власника.

Також після року проживання у ФРН українська "зелена картка" може не визнаватися, що потребує оформлення місцевої страховки.

Для перереєстрації автомобіля потрібно пройти німецький технічний огляд у сервісах на кшталт TÜV або DEKRA та оформити страхування в Німеччині.

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Як повідомлялося, темпи працевлаштування українських біженців у Німеччині виявилися вищими, ніж у попередніх хвиль міграції. Українці досягли рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною роки швидше, ніж біженці, які прибули у 2015 році, яким для цього знадобилося близько шести років.

Дослідники пов’язують такі результати з високим рівнем освіти громадян Україна, відсутністю обов’язкової процедури отримання притулку та можливістю одразу розпочати роботу.

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авто (4442) Німеччина (1948) реєстрація (299) українці (91) евакуація (60) штраф (1196)
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було б цікаво побачити статистику по результатах німецького техогляду ))
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26.02.2026 14:15 Відповісти
Люди, які рвонули до Європи на власних автівках у більшості не злидні. Тому автівки не старі тож техогляд пройдуть. Всі європейські корчі залишилися тут. І якраз намагання нашої влади повернути техогляд багато таких автівок пошлють в утіль.
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26.02.2026 14:54 Відповісти
Тут тех.огляд кожні два роки, кштує коло 100 Є. Перевіряють вихлоп на забруднення повітря, гальма (диски й колодки), рульове, гуму, фари, паралелізми і т.п., вьо що відповідає за безпеку. Дають місяць на усунення всього що знайшли і повторний тех.огляд, знову треба платити.
Колись не було техогляду то такі розвалюхи їздили що жах. В місті смог стояв такий що очі сльозились.
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26.02.2026 15:43 Відповісти

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