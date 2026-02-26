Українця заарештували в США: його розшукували за спробу вбивства начальника поліції

У США заарештували громадянина України Миколу Житніченка, якого розшукували за замах на вбивство начальника поліції, наркозлочини та рекет.

Про це заявили Міграційна та митна служби США (ICE), інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами спеціального агента HSI Buffalo Ерін Кіган, арешт Житніченка став можливим завдяки тісній співпраці з американськими та міжнародними партнерами.

"HSI чітко демонструє, що Сполучені Штати не потерплять втікачів, які намагаються уникнути правосуддя за тяжкі злочини за кордоном", - заявила вона.

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Зазначається, що чоловіка прийняли до США 21 березня 2023 року як умовно-достроково звільненого з гуманітарних причин за часів адміністрації Байдена.

А вже за кілька місяців, у жовтні, Україна видала ордер на його арешт за замах на вбивство начальника поліції за допомогою вибухівки, зберігання та розповсюдження наркотиків, рекет та участь в організованій злочинності.

Виконуюча обов’язки директора польового офісу ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Теммі Маріч додала, що іноземні злочинці не можуть використовувати імміграційне законодавство США, щоб уникнути судового переслідування у своїй країні.

Після арешту Житніченка доставили до федерального слідчого ізолятора Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про його депортацію.

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