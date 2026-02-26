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Новини Депортація мігрантів із США
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Українця заарештували в США: його розшукували за спробу вбивства начальника поліції

У США заарештували українця

У США заарештували громадянина України Миколу Житніченка, якого розшукували за замах на вбивство начальника поліції, наркозлочини та рекет.

Про це заявили Міграційна та митна служби США (ICE), інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами спеціального агента HSI Buffalo Ерін Кіган, арешт Житніченка став можливим завдяки тісній співпраці з американськими та міжнародними партнерами.

"HSI чітко демонструє, що Сполучені Штати не потерплять втікачів, які намагаються уникнути правосуддя за тяжкі злочини за кордоном", - заявила вона.

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Більше про українця

  • Зазначається, що чоловіка прийняли до США 21 березня 2023 року як умовно-достроково звільненого з гуманітарних причин за часів адміністрації Байдена.

А вже за кілька місяців, у жовтні, Україна видала ордер на його арешт за замах на вбивство начальника поліції за допомогою вибухівки, зберігання та розповсюдження наркотиків, рекет та участь в організованій злочинності.

Виконуюча обов’язки директора польового офісу ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Теммі Маріч додала, що іноземні злочинці не можуть використовувати імміграційне законодавство США, щоб уникнути судового переслідування у своїй країні.

Після арешту Житніченка доставили до федерального слідчого ізолятора Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про його депортацію.

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арешт (2507) депортація (767) США (26673) українці (2738)
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Топ коментарі
+13
Замах на вивство, наркотики, ОЗГ.... та пристрельте його нах7й там у США навіщо ще екстрадиції.... навіщо цей непотріб в Україні....
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26.02.2026 23:59 Відповісти
+10
такого персонажа - емігранта-кримінала, та ще й українця, трамп має возити поруч із собою в лімузині і показувати реднекам на мітингах, примовляючи:

"його звільнив Байден !"

.
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26.02.2026 23:58 Відповісти
+6
Лазаренка видавати не спішать.
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27.02.2026 06:56 Відповісти
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такого персонажа - емігранта-кримінала, та ще й українця, трамп має возити поруч із собою в лімузині і показувати реднекам на мітингах, примовляючи:

"його звільнив Байден !"

.
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26.02.2026 23:58 Відповісти
Замах на вивство, наркотики, ОЗГ.... та пристрельте його нах7й там у США навіщо ще екстрадиції.... навіщо цей непотріб в Україні....
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26.02.2026 23:59 Відповісти
А може цей Житніченко - ростовський?
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27.02.2026 01:11 Відповісти
Шановна редакціє ! "громадянина України ..." у заголовку. Не усі повністю читають статті.
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27.02.2026 02:34 Відповісти
Смердючий U4Uшник.
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27.02.2026 05:00 Відповісти
Лазаренка видавати не спішать.
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27.02.2026 06:56 Відповісти
Бо з їм й купу бабла треба повертати....
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27.02.2026 09:45 Відповісти
Может это новый Джон Рембо???
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27.02.2026 07:47 Відповісти
О, американцы теперь тоже так стали фотографироваться 😀
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27.02.2026 08:26 Відповісти
Ні. Вони перші так фотографувалися.
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27.02.2026 09:46 Відповісти
дайте йому руський пачпорт і він буде "громадянином росії"
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27.02.2026 09:12 Відповісти
 
 