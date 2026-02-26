Українця заарештували в США: його розшукували за спробу вбивства начальника поліції
У США заарештували громадянина України Миколу Житніченка, якого розшукували за замах на вбивство начальника поліції, наркозлочини та рекет.
Про це заявили Міграційна та митна служби США (ICE), інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами спеціального агента HSI Buffalo Ерін Кіган, арешт Житніченка став можливим завдяки тісній співпраці з американськими та міжнародними партнерами.
"HSI чітко демонструє, що Сполучені Штати не потерплять втікачів, які намагаються уникнути правосуддя за тяжкі злочини за кордоном", - заявила вона.
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- Зазначається, що чоловіка прийняли до США 21 березня 2023 року як умовно-достроково звільненого з гуманітарних причин за часів адміністрації Байдена.
А вже за кілька місяців, у жовтні, Україна видала ордер на його арешт за замах на вбивство начальника поліції за допомогою вибухівки, зберігання та розповсюдження наркотиків, рекет та участь в організованій злочинності.
Виконуюча обов’язки директора польового офісу ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Теммі Маріч додала, що іноземні злочинці не можуть використовувати імміграційне законодавство США, щоб уникнути судового переслідування у своїй країні.
Після арешту Житніченка доставили до федерального слідчого ізолятора Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про його депортацію.
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