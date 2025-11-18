США депортировали 50 украинцев: через пункт пропуска "Шегини" вернули первую группу

Во вторник, 18 ноября, в Украину вернулись 50 граждан, которых спецрейсом депортировали из Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Суспільному сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ. Все они пересекли границу через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Кто вернулся и как их встретили на границе

По словам Демченко, депортированные имели документы, подтверждающие их гражданство Украины, или документы для возвращения на родину. Пограничники оформили их въезд в соответствии с украинским законодательством.

"Украина в любых случаях принимает своих граждан. Сейчас также выясняются обстоятельства, по которым в отношении них было принято решение о принудительном выдворении", - отметил спикер ГПСУ.

Почему США депортируют украинцев

По информации Госпогранслужбы, Вашингтон заранее сообщил Киеву о намерении депортировать украинцев транзитом через Польшу. Речь идет о людях, которые не имеют гражданства США и нарушили американское законодательство.

Ранее мы сообщали, что Америка готовит масштабные депортации. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что:

около 80 украинцев уже имеют окончательные решения о выселении;

депортации связаны с нарушением законодательства США.

Украинская сторона продолжает выяснять обстоятельства по каждому депортированному, - добавила она.

Реакция правозащитников

Правозащитники отмечают, что международные договоры запрещают отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Они обеспокоены тем, что администрация Трампа расширяет границы этих принципов, пытаясь высылать людей даже в Украину, которая сейчас находится в состоянии войны.

