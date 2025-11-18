РУС
Новости
7 230 35

США депортировали 50 украинцев: через пункт пропуска "Шегини" вернули первую группу

Через Шегини депортировали 50 украинцев из США

Во вторник, 18 ноября, в Украину вернулись 50 граждан, которых спецрейсом депортировали из Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Суспільному сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ. Все они пересекли границу через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Кто вернулся и как их встретили на границе

По словам Демченко, депортированные имели документы, подтверждающие их гражданство Украины, или документы для возвращения на родину. Пограничники оформили их въезд в соответствии с украинским законодательством.

"Украина в любых случаях принимает своих граждан. Сейчас также выясняются обстоятельства, по которым в отношении них было принято решение о принудительном выдворении", - отметил спикер ГПСУ.

Почему США депортируют украинцев

По информации Госпогранслужбы, Вашингтон заранее сообщил Киеву о намерении депортировать украинцев транзитом через Польшу. Речь идет о людях, которые не имеют гражданства США и нарушили американское законодательство.

Ранее мы сообщали, что Америка готовит масштабные депортации. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что:

  • около 80 украинцев уже имеют окончательные решения о выселении;

  • депортации связаны с нарушением законодательства США.

Украинская сторона продолжает выяснять обстоятельства по каждому депортированному, - добавила она.

Реакция правозащитников

Правозащитники отмечают, что международные договоры запрещают отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Они обеспокоены тем, что администрация Трампа расширяет границы этих принципов, пытаясь высылать людей даже в Украину, которая сейчас находится в состоянии войны.

Топ комментарии
+28
90% тех кто заступается за Зеленского в комментах - это либо боты, либо те кто за бугром живут! Пускай эти забугорные патриоты все возвращаются на батькивщину и поддерживают этого недомерка здесь! Отличное решение США! Надеюсь подобные депортации и дальше будут продолжаться!
18.11.2025 19:27 Ответить
+20
Ласкаво просимо в шапіто. Доречі ви ще можете вовкіну 1000 получить, правда є нюанс це в гривнях )))
18.11.2025 19:27 Ответить
+11
Зустрічай мене, мама, з штату Алабама
18.11.2025 19:31 Ответить
90% тех кто заступается за Зеленского в комментах - это либо боты, либо те кто за бугром живут! Пускай эти забугорные патриоты все возвращаются на батькивщину и поддерживают этого недомерка здесь! Отличное решение США! Надеюсь подобные депортации и дальше будут продолжаться!
18.11.2025 19:27 Ответить
Кацап Іванов, рота закрив. Ать-два. Не тобі вирішувати, де кому жити. Сиди тихо на джьоппє не бзди.
18.11.2025 20:02 Ответить


.
18.11.2025 20:18 Ответить
Кацап, ти хоч лапті свої смердючі скидай, коли заходиш на український ресурс. Мабуть твій куратор в твоєму мухосранську перебухав, що таку тупу методичку надав саме для Цензора...
18.11.2025 20:35 Ответить
"90% тех кто заступается за Зеленского в комментах - это либо боты.."
А ты, значит, рюськи, рус-иван, не бот и топишь за путлера? Понятно. Что и не удивительно..
18.11.2025 21:20 Ответить
Ласкаво просимо в шапіто. Доречі ви ще можете вовкіну 1000 получить, правда є нюанс це в гривнях )))
18.11.2025 19:27 Ответить
І в гривні, і впітьмі.
18.11.2025 19:32 Ответить
Нема вовкіноі тисячі, Вовка за один шекель удавиться
18.11.2025 19:41 Ответить
При в'їзді в Україну чоловіків на кордоні зустрічає ТЦК, і не тільки депортованих, а далі в навчальний центр, так що їм не до Вовіної тисячі. 😎
18.11.2025 20:30 Ответить
Нюанс якраз в тому, що це 23 доллара! Такі сумми на чай соромно залишить в притомних країнах...
18.11.2025 20:35 Ответить
"Правозахисники зауважують, що міжнародні договори забороняють відправляти людей у країни, де їх можуть переслідувати або катувати. Вони стурбовані, що адміністрація Трампа розширює межі цих принципів, намагаючись висилати людей навіть до України, яка наразі перебуває у стані війни"

Нуу, ми тут якось живемо, мульти кожного дня нам крутять. Ви потрапили якраз на кульмінаційну серію. Всажуйтеся. Попкорн - це як повезе. У нас інфляція
18.11.2025 19:30 Ответить
Зустрічай мене, мама, з штату Алабама
18.11.2025 19:31 Ответить
Українці вже звикли не лише подорожувати куди завгодно, але й жити де завгодно. Швидко забули як було в СССР.

Навесні 1955 року радянське керівництво видало постанову, яка надавала людям дозвіл подорожувати за кордон.
Згідно з постановою, спочатку громадяни могли виїжджати лише в дружні соціалістичні держави, але зовсім скоро черга мала дійти і до капіталістичних країн.
До 1955 року перетинати кордон могла лише невелика частина радянського суспільства: дипломати, працівники торгівлі та кореспонденти. Більшість же радянських громадян такої можливості не мали - їм доводилося задовольнятися лише розповідями та репортажами в журналах на кшталт «Навколо світу».
18.11.2025 19:32 Ответить
BBC

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд представила реформу міграційної системи.
Особам, які отримали притулок у Великій Британії, дозволять перебувати в країні лише тимчасово, при цьому їхній статус будуть переглядати кожні 30 місяців.

Це означає, що людей можуть повернути назад на батьківщину, якщо її вважатимуть «безпечною».
Замість теперішніх п'яти років шукачам притулку доведеться прожити у Великій Британії 20 років, перш ніж вони зможуть подати заявку на постійне проживання або безстрокове місце проживання.
18.11.2025 19:53 Ответить
Шабана Махмуд скасує обов'язок держави забезпечувати шукачів притулку житлом і щотижневими виплатами.

Підтримка залишиться доступною «тим, хто перебуває в ситуації крайньої потреби», однак не надаватиметься тим, хто має право працювати, але не робить цього, а також порушникам закону або тим, хто ігнорує розпорядження про депортацію.

Тим, хто «навмисно зробив себе нужденним», також буде відмовлено в фінансовій підтримці.

Згідно з планами, шукачі притулку, які мають заощадження, будуть зобов'язані брати участь у сплаті свого проживання. Ця модель повторює практику Данії, де шукачі притулку повинні використовувати свої заощадження для оплати житла, а влада має право вилучати у них майно при в'їзді.
18.11.2025 20:04 Ответить
Раніше уряд пообіцяв припинити використання готелів для розміщення осіб, які просять притулку, до 2029 року. Офіційні дані показують, що минулого року це обходилося державі в 5,77 млн фунтів (7,59 млн доларів) на день.

Влада обговорює скасування чинної схеми, яка дозволяє сім'ям, яким відмовили в наданні притулку, зберігати виділене їм житло та фінансову підтримку до того часу, поки наймолодшій дитині не виповниться 18 років.

Міністри стверджують, що ця схема створює «спотворений стимул» залишатися в країні без законного статусу. Замість цього сім'ям пропонуватимуть фінансову допомогу для добровільного виїзду, а у разі відмови - депортують.
18.11.2025 20:08 Ответить
Спіскувався з деякими..., чув що як погано в Україні і які вони розумні що "здриснули". Скажу що бажання бачити їх пропало. Жінок з дітьми і літніх людей жаль, якщо попали такі, а здорових і тих що "придурились" ні...
18.11.2025 19:35 Ответить
"шта, 3,14лять .рашистов нє трогаєть "трамкуй" ?
18.11.2025 19:40 Ответить
Запрацювало мінестерство єдності, люди почали повертатись в країну мрій
18.11.2025 19:41 Ответить
Деякі з них завинили тим, що схожі на латиноамериканців .
18.11.2025 19:42 Ответить
Потрібно відкривати ТЦК на пунктах пропуску. На підході - "європейці".
18.11.2025 19:44 Ответить
50 українців, а хто вони, може авторитети кримінальні, а може прості слюсарі? хто знає?
18.11.2025 19:45 Ответить
Слюсарі в штати не поїхали
18.11.2025 19:51 Ответить
Ви погано знаєте наших робітників. В США знайомих немає, а в Канаді є той, що взуття ремонтував.
18.11.2025 21:04 Ответить
Трамп показав шо можна українців і під час війни повертати - сигнал Європі?
18.11.2025 19:50 Ответить
18.11.2025 20:20 Ответить
дуже рада бачити зебілів в країні в якій вони накварталили і звалили
18.11.2025 19:50 Ответить
Манько-їбанько уже танцює в Тік-ток: поповнення штурмових військ
18.11.2025 20:04 Ответить
Міньдіч там є?
18.11.2025 20:20 Ответить
Нехай хоч всіх депортують за надання ' томагавків' та всього іншого. Я взагалі вважаю, що інші держави замість того, щоб приймати біженців, мають краще надати цим біженцям всі можливі засоби, щоб перебити тих, хто змусив їх тікати (і це стосується не лише України).
18.11.2025 20:27 Ответить
Ахах. Коли я казав що всіх втікачів будуть повертати назад в Україну то тут на мене як собаки гавкали всі. А якщо )(уйло виграє війну і окупує всю Україну то потребує повернути всіх українців в рашистські концтабори. І повірте, мало яка країна йому в тому випадку відмовить. Так що в українців немає іншого виходу крім того щоб захищати Україну і відвоювати всі окуповані території
18.11.2025 20:37 Ответить
Це в масі заробітчани, що давно жили у Європі, а потім заїхали по U4U набрехавши що втікали з України.
18.11.2025 20:38 Ответить
 
 