США депортировали 50 украинцев: через пункт пропуска "Шегини" вернули первую группу
Во вторник, 18 ноября, в Украину вернулись 50 граждан, которых спецрейсом депортировали из Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Суспільному сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ. Все они пересекли границу через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.
Кто вернулся и как их встретили на границе
По словам Демченко, депортированные имели документы, подтверждающие их гражданство Украины, или документы для возвращения на родину. Пограничники оформили их въезд в соответствии с украинским законодательством.
"Украина в любых случаях принимает своих граждан. Сейчас также выясняются обстоятельства, по которым в отношении них было принято решение о принудительном выдворении", - отметил спикер ГПСУ.
Почему США депортируют украинцев
По информации Госпогранслужбы, Вашингтон заранее сообщил Киеву о намерении депортировать украинцев транзитом через Польшу. Речь идет о людях, которые не имеют гражданства США и нарушили американское законодательство.
Ранее мы сообщали, что Америка готовит масштабные депортации. Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что:
-
около 80 украинцев уже имеют окончательные решения о выселении;
-
депортации связаны с нарушением законодательства США.
Украинская сторона продолжает выяснять обстоятельства по каждому депортированному, - добавила она.
Реакция правозащитников
Правозащитники отмечают, что международные договоры запрещают отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Они обеспокоены тем, что администрация Трампа расширяет границы этих принципов, пытаясь высылать людей даже в Украину, которая сейчас находится в состоянии войны.
