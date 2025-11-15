Финляндия депортировала в Россию бывшего наемника ЧВК "Вагнер", который летом незаконно пересек финскую границу

Финляндия депортировала в Россию российского военного, бывшего наемника частной военной компании "Вагнера". В июне этого года он незаконно пересек границу и попал в Финляндию.

Об этом сообщает Yle.

Депортация

Депортацию осуществила пограничная служба Северной Карелии после того, как Финская иммиграционная служба приняла решение больше не удерживать мужчину.

Задержание

Напомним, в июле 2025 года сообщалось о том, что в Финляндии задержали бывшего участника российской ЧВК "Вагнер" по имени Евгений. Пограничная служба обнаружила мужчину 17 июня вблизи города Китее в регионе Северная Карелия.

В соцсетях "экс-вагнеровец" выкладывал фото и видео с признаками участия в войне в Украине, в частности - с нашивками "Вагнера" на форме. В интервью пропагандистским российским СМИ он рассказывал, что прошел подготовку в составе "Вагнера" и воевал в Бахмуте и Селидово. В публикациях 2023–2024 годов он вспоминал, как его подразделение уничтожило автомобиль с украинскими военными.

