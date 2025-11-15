Новини Затримання вагнерівця у Фінляндії
Фінляндія депортувала до Росії колишнього найманця ПВК "Вагнера", який влітку незаконно перетнув фінський кордон

Фінляндія депортувала до Росії російського військового, колишнього найманця приватної військової компанії "Вагнера". У червні цього року він незаконно перетнув кордон та потрапив до Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Депортація

Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії після того, як Фінська імміграційна служба ухвалила рішення більше не утримувати чоловіка.

Затримання

Нагадаємо, у липні 2025 року повідомлялося про те, що у Фінляндії затримали колишнього учасника російської ПВК "Вагнер" на ім’я Євгеній. Прикордонна служба виявила чоловіка 17 червня поблизу міста Китее в регіоні Північна Карелія.

У соцмережах "ексвагнерівець" викладав фото й відео з ознаками участі у війні в Україні, зокрема з нашивками "Вагнера" на формі. У інтерв’ю пропагандистським російським ЗМІ він розповідав, що пройшов підготовку у складі "Вагнера" та воював у Бахмуті й Селидовому. У публікаціях 2023–2024 років він згадував, як його підрозділ знищив авто з українськими військовими.

А чому не віддала Україні? Не було запиту?
15.11.2025 19:13 Відповісти
Не здивуюсь, якщо українці вже за тиждень візьмуть цього "Вагнера" в полон десь під Гуляйполем в Запорізькій області.
15.11.2025 19:14 Відповісти
Цей "вагнер" - медійний, завдяки вірусному на пітьмі відосу з Селидового, де він себе "б'є копитом в грудь" як "асвабадітєль".
На цього персонажа мало бути давновіченьки кримінальне провадження про вчитнення воєнних злочинів. І на цій підставі - запит до Фінляндії про видачі для слідства і суду. Але генрокурори цього не зробили - профукали.
Бо генпрокуратура займаються боротьбою з українськими антикорорганами, а не зі смертельним ворогом, що веде з Україною війну на винищення.
І це лише той кейс, який потрапив у пресу. А скільки таких "вагнерів" зараз відпочиває в Європі на криваві гроші? Але зе-прокуратура бездіє.
15.11.2025 19:36 Відповісти
не на часі, хай s350 з міндічем проіде
15.11.2025 19:16 Відповісти
Якщо на нього, Україною, не було порушено кримінальної справи та не оголошено розшук, як на військового злочинця, то його правопорушення стосується лише законодавства Фінляндії - "незаконний перетин кордону Фінляндії".... Результатом стала депортація до тієї країни, звідки він "незаконно проник"...
15.11.2025 20:24 Відповісти
А на него открыто уголовное дело в Украине?
15.11.2025 20:35 Відповісти
чим займається посольство України в Фінляндії..?? мабудь жеруть "фінляндію"..
15.11.2025 21:05 Відповісти
С каких пор посольства Украины начали открывать уголовные дела?
16.11.2025 18:22 Відповісти
де сказано про відкриття кримінальних справ..!?
посольство повинно вести роботу, в т.ч., по депортації всяких вагнерівських уйобків в Україну.
можливості у посольства дуже великі.
16.11.2025 20:22 Відповісти
На основании чего она должна эту работу? Просто потому что вам так захотелось? Напомните пожалуйста функции посольства? Если в Украине нет никакого уголовного дела на этого муд#ка, то никаких "великих можливостей" у посольства Украины в Финляндии нет и не может быть. Поэтом и задал вопрос: с каких пор посольства Украины начали открывать уголовные дела?
16.11.2025 21:36 Відповісти
Перш ніж робити "вумное ліцо" та клацать клавіши компа, ознайомтесь з "Віденською конвенцієй", яка закріплює також одну з найстаріших дипломатичних функцій, а саме- ведення переговорів.
17.11.2025 07:15 Відповісти
Переговоров о чем и от имени кого?) Посольство может вести переговоры от имени своего государства. Но государство не открывало уголовного производства в отношении этого человека (кстати, не украинского гражданина). А значит посольство не имеет никаких оснований запрашивать его экстрадицию в Украину, если конечно посольства Украины не получили право открывать уголовные дела самостоятельно.
17.11.2025 12:10 Відповісти
Думаю его показательно накажут чтобы другим неповадно было
15.11.2025 20:38 Відповісти
А тут і дивуваться нічого... Коли був Пригожин - брали на війну засуджених... Зараз і цього не треба - порушується кримінальна справа, і робиться "пропозиція, від якої неможливо відмовиться...".
Мені, як юриста, цікавить одне - ЯК вони розпоряджаються порушеною кримінальною справою?
Закривають? На яких підставах?
Призупиняють? Знову ж - на яких підставах?
15.11.2025 21:43 Відповісти
Што в рф что в Миндичланде на закон положили. Как начальник скажет, так и запишут в справке. Бумага все стерпит.
16.11.2025 12:54 Відповісти
Я розумію вислів: "Два юриста - три думки...". У мене питання: "Ти - юрист?"... Тоді вислови СВОЮ аргументовану думку... Якщо ні - чого мелеш пропагадистську єресь?...
16.11.2025 16:10 Відповісти
ага!
зе!гніда, вже дзвонила бульбадраніку!
але, імбецилка мар'яна нічого не побачила!
дєрьмак не дасть збрехати!!!
15.11.2025 19:16 Відповісти
На світлині - усереднений писок усіх президентів *********, не обтяжений інтелектом, мораллю та сумлінням.
15.11.2025 19:17 Відповісти
дали йому шанс знищити ще одне авто. Але це не точно. Може і два.
15.11.2025 19:21 Відповісти
плюс 1 на передок...
15.11.2025 19:23 Відповісти
новина одним словом-ВІДПУСТИЛИ
15.11.2025 19:26 Відповісти
Дякуємо за ще одного вбивцю в лавах пі...арів на нашій землі! Толєрастія знищить Європу! Кончені!
15.11.2025 21:27 Відповісти
К О Н Ч Е Н Ы Е это зе-дипломаты!! Очередная потужно-профуканная работа
16.11.2025 12:52 Відповісти
Легалізуватись не вдалося. Знову піде на війну. Скоріше би вбили...
15.11.2025 21:40 Відповісти
от і добре - "кувалда" йому забезпечена! однією мерзотою стане менше, а в нас залишаться чисті руки
15.11.2025 22:20 Відповісти
Так его на войну опять отправят!!
А должны были добиваться выдачи для сбу!! Или хотя бы отравленый пирожок ему в передачку , с согласования финов
16.11.2025 12:51 Відповісти
Опять ***** Фламиндича ( т.е. гур и сбу ) !!! И "дипломатов" смарагдовых. Почему не затребовали выдачи военного преступника ?? Тем более скандинавские страны самые лояльные к нам после балтийских !!!
Был бы суд , уже частично кара для выродков, или обменный фонд !!
16.11.2025 12:49 Відповісти
ЧОМУ НЕ В УКРАЇНУ???
16.11.2025 15:53 Відповісти
 
 