Фінляндія депортувала до Росії колишнього найманця ПВК "Вагнера", який влітку незаконно перетнув фінський кордон
Фінляндія депортувала до Росії російського військового, колишнього найманця приватної військової компанії "Вагнера". У червні цього року він незаконно перетнув кордон та потрапив до Фінляндії.
Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Депортація
Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії після того, як Фінська імміграційна служба ухвалила рішення більше не утримувати чоловіка.
Затримання
Нагадаємо, у липні 2025 року повідомлялося про те, що у Фінляндії затримали колишнього учасника російської ПВК "Вагнер" на ім’я Євгеній. Прикордонна служба виявила чоловіка 17 червня поблизу міста Китее в регіоні Північна Карелія.
У соцмережах "ексвагнерівець" викладав фото й відео з ознаками участі у війні в Україні, зокрема з нашивками "Вагнера" на формі. У інтерв’ю пропагандистським російським ЗМІ він розповідав, що пройшов підготовку у складі "Вагнера" та воював у Бахмуті й Селидовому. У публікаціях 2023–2024 років він згадував, як його підрозділ знищив авто з українськими військовими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
посольство повинно вести роботу, в т.ч., по депортації всяких вагнерівських уйобків в Україну.
можливості у посольства дуже великі.
Мені, як юриста, цікавить одне - ЯК вони розпоряджаються порушеною кримінальною справою?
Закривають? На яких підставах?
Призупиняють? Знову ж - на яких підставах?
зе!гніда, вже дзвонила бульбадраніку!
але, імбецилка мар'яна нічого не побачила!
дєрьмак не дасть збрехати!!!
На цього персонажа мало бути давновіченьки кримінальне провадження про вчитнення воєнних злочинів. І на цій підставі - запит до Фінляндії про видачі для слідства і суду. Але генрокурори цього не зробили - профукали.
Бо генпрокуратура займаються боротьбою з українськими антикорорганами, а не зі смертельним ворогом, що веде з Україною війну на винищення.
І це лише той кейс, який потрапив у пресу. А скільки таких "вагнерів" зараз відпочиває в Європі на криваві гроші? Але зе-прокуратура бездіє.
Так его на войну опять отправят!!
А должны были добиваться выдачи для сбу!! Или хотя бы отравленый пирожок ему в передачку , с согласования финов
Был бы суд , уже частично кара для выродков, или обменный фонд !!