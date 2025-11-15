Фінляндія депортувала до Росії колишнього найманця ПВК "Вагнера", який влітку незаконно перетнув фінський кордон

Фінляндія депортувала до Росії російського військового, колишнього найманця приватної військової компанії "Вагнера". У червні цього року він незаконно перетнув кордон та потрапив до Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Депортація

Депортацію здійснила прикордонна служба Північної Карелії після того, як Фінська імміграційна служба ухвалила рішення більше не утримувати чоловіка.

Затримання

Нагадаємо, у липні 2025 року повідомлялося про те, що у Фінляндії затримали колишнього учасника російської ПВК "Вагнер" на ім’я Євгеній. Прикордонна служба виявила чоловіка 17 червня поблизу міста Китее в регіоні Північна Карелія.

У соцмережах "ексвагнерівець" викладав фото й відео з ознаками участі у війні в Україні, зокрема з нашивками "Вагнера" на формі. У інтерв’ю пропагандистським російським ЗМІ він розповідав, що пройшов підготовку у складі "Вагнера" та воював у Бахмуті й Селидовому. У публікаціях 2023–2024 років він згадував, як його підрозділ знищив авто з українськими військовими.

