У Фінляндії затримали колишнього найманця "Вагнера", який воював проти України, - ЗМІ
У Фінляндії затримали колишнього учасника російської ПВК "Вагнер". Прикордонна служба виявила чоловіка 17 червня поблизу міста Китее в регіоні Північна Карелія.
Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, підтвердженою кількома джерелами, затриманий – росіянин на ім’я Євгеній, колишній військовий, який має зв’язок з ПВК "Вагнер". Він звернувся із запитом на міжнародний захист та зараз перебуває в центрі тимчасового утримання у Фінляндії.
Після того, як він перетнув кордон його швидко затримали завдяки роботі прикордонних сенсорів.
Зазначається, що у соцмережах Євгеній викладав фото й відео з ознаками участі у війні в Україні, зокрема з нашивками "Вагнера" на формі. У інтерв’ю пропагандистським російським ЗМІ він розповідав, що пройшов підготовку у складі "Вагнера" та воював у Бахмуті. У публікаціях 2023–2024 років він згадував, як його підрозділ знищив авто з українськими військовими.
Згодом, як зазначає видання, ексвагнерівець зник з публічного поля, а в лютому 2025 року опублікував відео, де різко розкритикував російське військове керівництво. У червні 2025 року знову з'явилося відео з його участю, у якому він звинуватив командирів у зраді та залишенні підлеглих на полі бою. На момент публіації відео ексвагнерівець уже перебував на території Фінляндії.
Наразі затриманий перебуває під вартою - його підозрюють у незаконному перетині державного кордону. Водночас фінська поліція перевіряє інформацію про його службу в лавах "Вагнера".
За даними видання, наразі росіянин не проходить у справі розслідування воєнних злочинів.
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Це мабуть, один з тих, що зеленський злив прутіну ??!?