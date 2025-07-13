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В Финляндии задержали бывшего наемника "Вагнера", который воевал против Украины, - СМИ

вагнерівець

В Финляндии задержали бывшего участника российской ЧВК "Вагнер". Пограничная служба обнаружила мужчину 17 июня вблизи города Китее в регионе Северная Карелия.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, подтвержденной несколькими источниками, задержанный - россиянин по имени Евгений, бывший военный, имеющий связь с ЧВК "Вагнер". Он обратился с запросом на международную защиту и сейчас находится в центре временного содержания в Финляндии.

После того, как он пересек границу его быстро задержали благодаря работе пограничных сенсоров.

Отмечается, что в соцсетях Евгений выкладывал фото и видео с признаками участия в войне в Украине, в частности с нашивками "Вагнера" на форме. В интервью пропагандистским российским СМИ он рассказывал, что прошел подготовку в составе "Вагнера" и воевал в Бахмуте. В публикациях 2023-2024 годов он вспоминал, как его подразделение уничтожило авто с украинскими военными.

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Впоследствии, как отмечает издание, экс-вагнеровец исчез из публичного поля, а в феврале 2025 года опубликовал видео, где резко раскритиковал российское военное руководство. В июне 2025 года снова появилось видео с его участием, в котором он обвинил командиров в предательстве и оставлении подчиненных на поле боя. На момент публикации видео экс-вагнеровец уже находился на территории Финляндии.

Сейчас задержанный находится под стражей - его подозревают в незаконном пересечении государственной границы. В то же время финская полиция проверяет информацию о его службе в рядах "Вагнера".

По данным издания, пока россиянин не проходит по делу расследования военных преступлений.

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Автор: 

задержание (6696) Финляндия (996) ЧВК Вагнер (1336)


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Топ комментарии
+4
Зеленський з єрмаком, все, якось забувають, відзвітувати перед Українцями, за подальшу долю, отих вагнерівців, яких вони спасли від покарання в Україні, передавши їх, прутіну!
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13.07.2025 01:51 Ответить
+3
Піймали серійного убивцю Українців, від прутіна!?!?
Це мабуть, один з тих, що зеленський злив прутіну ??!?
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13.07.2025 01:18 Ответить
+2
Вони не збираються робити жодного звіту українському народові; вони свого часу будуть "звітувати" про свої пабєди та досягнення перед кримінальним судом.
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13.07.2025 07:38 Ответить
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Наче перевдягнений Олег "Скотиняка" Ляшко!
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13.07.2025 01:00 Ответить
Піймали серійного убивцю Українців, від прутіна!?!?
Це мабуть, один з тих, що зеленський злив прутіну ??!?
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13.07.2025 01:18 Ответить
Краще б шукали як зниклого, за гіпотетичним запитом рідних.
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13.07.2025 01:43 Ответить
Зеленський з єрмаком, все, якось забувають, відзвітувати перед Українцями, за подальшу долю, отих вагнерівців, яких вони спасли від покарання в Україні, передавши їх, прутіну!
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13.07.2025 01:51 Ответить
Вони не збираються робити жодного звіту українському народові; вони свого часу будуть "звітувати" про свої пабєди та досягнення перед кримінальним судом.
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13.07.2025 07:38 Ответить
родина тебя бросит сынок - неприменно бросит - она всегда так делает
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13.07.2025 02:59 Ответить
Виглядає як засланий російський козачок.

Онлайн-видання "Медуза" пише, що затриманим у Фінляндії є колишній учасник "Групи Вагнера" Жаслан Мустаханов, також відомий як Євгеній Шпартун.
Видання "Медіазона" з'ясувало, що Жаслан Мустаханов народився в Омську в 1992 році, а до початку війни в Україні мав вже шість судимостей.
У червні 2024 року суд в Омську засудив його разом з спільником до 6 років колонії суворого режиму за пограбування ювелірного магазину на суму 1,7 млн рублів.
"Коли Мустаханов знову звільнився з колонії, а також при яких обставинах приєднався до 433-го полку Міноборони і потрапив на фронт, невідомо", - вказують журналісти.
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13.07.2025 03:06 Ответить
Растрелять сцуку!
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13.07.2025 04:15 Ответить
А ось чому ці глисти повзуть зі своєй скрепной Параши на Захід який вони ненавидять? В свойому гівні чому жити не бажаєть цеж їх родина?
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13.07.2025 05:55 Ответить
І лізуть , як таргани. Чого ж тобі, падло болотяне, на рососіюшкі не сідилося?
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13.07.2025 07:21 Ответить
Виходить що прикордонники мужньо займаються спортивною рибалкою. Ловлять різних парашних підарів, перевіряють і відпускають.Ще б і селфі на пам'ять зробили.
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13.07.2025 07:38 Ответить
Не завжди відпускають, принаймні одного підарка з русичів засудили, правда тюрми у них ліпші, ніж у нас санаторії для поранених та скалічених воїнів!
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13.07.2025 08:46 Ответить
 
 