В Финляндии задержали бывшего наемника "Вагнера", который воевал против Украины, - СМИ

В Финляндии задержали бывшего участника российской ЧВК "Вагнер". Пограничная служба обнаружила мужчину 17 июня вблизи города Китее в регионе Северная Карелия.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, подтвержденной несколькими источниками, задержанный - россиянин по имени Евгений, бывший военный, имеющий связь с ЧВК "Вагнер". Он обратился с запросом на международную защиту и сейчас находится в центре временного содержания в Финляндии.

После того, как он пересек границу его быстро задержали благодаря работе пограничных сенсоров.

Отмечается, что в соцсетях Евгений выкладывал фото и видео с признаками участия в войне в Украине, в частности с нашивками "Вагнера" на форме. В интервью пропагандистским российским СМИ он рассказывал, что прошел подготовку в составе "Вагнера" и воевал в Бахмуте. В публикациях 2023-2024 годов он вспоминал, как его подразделение уничтожило авто с украинскими военными.

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Впоследствии, как отмечает издание, экс-вагнеровец исчез из публичного поля, а в феврале 2025 года опубликовал видео, где резко раскритиковал российское военное руководство. В июне 2025 года снова появилось видео с его участием, в котором он обвинил командиров в предательстве и оставлении подчиненных на поле боя. На момент публикации видео экс-вагнеровец уже находился на территории Финляндии.

Сейчас задержанный находится под стражей - его подозревают в незаконном пересечении государственной границы. В то же время финская полиция проверяет информацию о его службе в рядах "Вагнера".

По данным издания, пока россиянин не проходит по делу расследования военных преступлений.

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