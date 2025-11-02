Естонія помітила на Нарві російський катер під прапором ПВК "Вагнера". ВІДЕО+ФОТО
У неділю, 2 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва зафіксували російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнера".
Про це зовнішньополітичне відомство Естонії повідомило у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція МЗС Естонії
Міністерство закордонних справ Естонії опублікувало фото та відео, як російський прикордонний катер під прапором "Вагнера" плавав річкою Нарва на кордоні Естонії і Ленінградської області РФ.
"Чи знову "Вагнер" іде на Москву, чи цього разу починає із Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашого боку виглядає так, ніби вони (вагнерівці, - ред.) вже анексували російських прикордонників. Хто знає…", - йдеться у дописі.
Естонія звернулася до МЗС РФ
Естонське зовнішньополітичне відомство звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС РФ.
