Естонія помітила на Нарві російський катер під прапором ПВК "Вагнера". ВІДЕО+ФОТО

У неділю, 2 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва зафіксували російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнера".

Про це зовнішньополітичне відомство Естонії повідомило у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція МЗС Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії опублікувало фото та відео, як російський прикордонний катер під прапором "Вагнера" плавав річкою Нарва на кордоні Естонії і Ленінградської області РФ.

"Чи знову "Вагнер" іде на Москву, чи цього разу починає із Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашого боку виглядає так, ніби вони (вагнерівці, - ред.) вже анексували російських прикордонників. Хто знає…", - йдеться у дописі.

Фото: МЗС Естонії

Естонія звернулася до МЗС РФ

Естонське зовнішньополітичне відомство звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС РФ.

