1 269 6

Естонія помітила на Нарві російський катер під прапором ПВК "Вагнера". ВІДЕО+ФОТО

У неділю, 2 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії заявило про те, що на річці Нарва зафіксували російський прикордонний катер під прапором російської ПВК "Вагнера".

Про це зовнішньополітичне відомство Естонії повідомило у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція МЗС Естонії 

Міністерство закордонних справ Естонії опублікувало фото та відео, як російський прикордонний катер під прапором "Вагнера" плавав річкою Нарва на кордоні Естонії і Ленінградської області РФ.

"Чи знову "Вагнер" іде на Москву, чи цього разу починає із Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашого боку виглядає так, ніби вони (вагнерівці, - ред.) вже анексували російських прикордонників. Хто знає…", - йдеться у дописі.

російський катер
Фото: МЗС Естонії

Естонія звернулася до МЗС РФ 

Естонське зовнішньополітичне відомство звернулося із запитом щодо цього інциденту до МЗС РФ.

Читайте також: В Естонії поблизу кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу

росія (68796) Естонія (1767) ПВК Вагнер (1549)
"Звернулись із запитом" - яка дурня. І що ж вони вам відповіли? Це ж кацапонацисти.
02.11.2025 23:26 Відповісти
Це пірати. Топіть їх!
02.11.2025 23:27 Відповісти
Так і не визнали цю терористичну організацію терористами. І це притому що вагнерівці розстрілювали миротворців ООН в Лівії
02.11.2025 23:32 Відповісти
чому не потопили піратське корито ?
03.11.2025 00:15 Відповісти
Nu tak reka Narva delitsa po palam , naverna na svaiei starane plavali .
03.11.2025 00:38 Відповісти
Чекають і сподіваються *********, на зустріч з пригожиним?!?!
03.11.2025 00:34 Відповісти
 
 