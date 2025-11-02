Эстония заметила на Нарве российский катер под флагом ЧВК "Вагнера". ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва зафиксировали российский пограничный катер под флагом российской ЧВК "Вагнера".

Об этом внешнеполитическое ведомство Эстонии сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция МИД Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало фото и видео, как российский пограничный катер под флагом "Вагнера" плавал по реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области РФ.

"Снова ли "Вагнер" идет на Москву, или на этот раз начинает с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны выглядит так, будто они (вагнеровцы, - ред.) уже аннексировали российских пограничников. Кто знает...", - говорится в сообщении.

Фото: МИД Эстонии

Эстония обратилась в МИД РФ

Эстонское внешнеполитическое ведомство обратилось с запросом по поводу этого инцидента в МИД РФ.

