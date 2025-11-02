РУС
Эстония заметила на Нарве российский катер под флагом ЧВК "Вагнера". ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье, 2 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии заявило о том, что на реке Нарва зафиксировали российский пограничный катер под флагом российской ЧВК "Вагнера".

Об этом внешнеполитическое ведомство Эстонии сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция МИД Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало фото и видео, как российский пограничный катер под флагом "Вагнера" плавал по реке Нарва на границе Эстонии и Ленинградской области РФ.

"Снова ли "Вагнер" идет на Москву, или на этот раз начинает с Санкт-Петербурга? Трудно сказать. С нашей стороны выглядит так, будто они (вагнеровцы, - ред.) уже аннексировали российских пограничников. Кто знает...", - говорится в сообщении.

российский катер
Фото: МИД Эстонии

Эстония обратилась в МИД РФ

Эстонское внешнеполитическое ведомство обратилось с запросом по поводу этого инцидента в МИД РФ.

"Звернулись із запитом" - яка дурня. І що ж вони вам відповіли? Це ж кацапонацисти.
02.11.2025 23:26 Ответить
Це пірати. Топіть їх!
02.11.2025 23:27 Ответить
Так і не визнали цю терористичну організацію терористами. І це притому що вагнерівці розстрілювали миротворців ООН в Лівії
02.11.2025 23:32 Ответить
чому не потопили піратське корито ?
03.11.2025 00:15 Ответить
Чекають і сподіваються *********, на зустріч з пригожиним?!?!
03.11.2025 00:34 Ответить
 
 