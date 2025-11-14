США готовятся депортировать не менее 80 украинцев, - WP
Администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать многочисленных украинцев, которые получили окончательные приказы о высылке.
Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
В среду Министерство юстиции США сообщило, что 41-летнего Романа Суровцева могут депортировать в Украину уже в понедельник. Его адвокаты отметили, что Иммиграционная и таможенная служба планирует выслать "значительное количество" граждан Украины, а другим задержанным сообщили, что их перевезут "военными рейсами в Украину или Польшу".
Комментарий Стефанишиной
Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что на данный момент известно о примерно 80 украинцах с окончательными приказами о выдворении "за нарушение американского законодательства". Она добавила, что власти США учитывают сложности логистики из-за отсутствия прямого авиасообщения с Украиной.
"Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим условия пребывания на территории США, независимо от их гражданства", - сказала Стефанишина.
Реакция адвокатов
Адвокаты Суровцева, Эрик Ли и Крис Годшалл-Беннетт, выразили обеспокоенность, что украинцы и другие бывшие граждане СССР могут быть депортированы без возможности обжаловать решение.
"Украина является зоной боевых действий, в настоящее время она находится в военном положении, и вполне вероятно, что любые депортированные будут принудительно мобилизованы в армию и отправлены на фронт, где они столкнутся с высокой вероятностью смерти", - отметили они.
Реакция Министерства внутренней безопасности США
Представитель Министерства внутренней безопасности США добавил, что ICE не подтверждает предстоящие депортации из соображений безопасности, однако подчеркнул, что Суровцев "получил полную надлежащую правовую процедуру", и все претензии были рассмотрены.
Если депортируют всех 80 человек, это станет рекордным показателем за последние годы. Для сравнения, в финансовом 2024 году из США было депортировано 53 украинца.
Реакция правозащитников
Правозащитники отмечают, что международные договоры запрещают отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Они обеспокоены тем, что администрация Трампа расширяет границы этих принципов, пытаясь высылать людей даже в Украину, которая сейчас находится в состоянии войны.
