2 107 16

США готовятся депортировать не менее 80 украинцев, - WP

Сенат США

Администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать многочисленных украинцев, которые получили окончательные приказы о высылке.

Об этом пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

В среду Министерство юстиции США сообщило, что 41-летнего Романа Суровцева могут депортировать в Украину уже в понедельник. Его адвокаты отметили, что Иммиграционная и таможенная служба планирует выслать "значительное количество" граждан Украины, а другим задержанным сообщили, что их перевезут "военными рейсами в Украину или Польшу".

Комментарий Стефанишиной

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что на данный момент известно о примерно 80 украинцах с окончательными приказами о выдворении "за нарушение американского законодательства". Она добавила, что власти США учитывают сложности логистики из-за отсутствия прямого авиасообщения с Украиной.

"Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим условия пребывания на территории США, независимо от их гражданства", - сказала Стефанишина.

Реакция адвокатов

Адвокаты Суровцева, Эрик Ли и Крис Годшалл-Беннетт, выразили обеспокоенность, что украинцы и другие бывшие граждане СССР могут быть депортированы без возможности обжаловать решение.

"Украина является зоной боевых действий, в настоящее время она находится в военном положении, и вполне вероятно, что любые депортированные будут принудительно мобилизованы в армию и отправлены на фронт, где они столкнутся с высокой вероятностью смерти", - отметили они.

Реакция Министерства внутренней безопасности США

Представитель Министерства внутренней безопасности США добавил, что ICE не подтверждает предстоящие депортации из соображений безопасности, однако подчеркнул, что Суровцев "получил полную надлежащую правовую процедуру", и все претензии были рассмотрены.

Если депортируют всех 80 человек, это станет рекордным показателем за последние годы. Для сравнения, в финансовом 2024 году из США было депортировано 53 украинца.

Реакция правозащитников

Правозащитники отмечают, что международные договоры запрещают отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Они обеспокоены тем, что администрация Трампа расширяет границы этих принципов, пытаясь высылать людей даже в Украину, которая сейчас находится в состоянии войны.

Топ комментарии
+8
Цікаво, скільки русні за цей же час депортували чи готуються депортувати?
показать весь комментарий
14.11.2025 14:24 Ответить
+4
Ось ти який, будапештський меморандум
показать весь комментарий
14.11.2025 14:24 Ответить
+3
та всіх потрібно депортувати! хай Україну їдуть захищати! хохли!
показать весь комментарий
14.11.2025 14:26 Ответить
Ось ти який, будапештський меморандум
показать весь комментарий
14.11.2025 14:24 Ответить
Цікаво, скільки русні за цей же час депортували чи готуються депортувати?
показать весь комментарий
14.11.2025 14:24 Ответить
та всіх потрібно депортувати! хай Україну їдуть захищати! хохли!
показать весь комментарий
14.11.2025 14:26 Ответить
Це вас швидше "забусярять". А є люди, які десятки років мешкають за кордоном і вони не ваша власність
показать весь комментарий
14.11.2025 14:38 Ответить
нічого, тепер будуть десятки років жити в Україні, хахахах
показать весь комментарий
14.11.2025 15:09 Ответить
З окопу пишеш?
показать весь комментарий
14.11.2025 14:46 Ответить
Невже фірташа, шурму, ригоАНАЛЬНИХ, хєнєсрала хорошковського, развєчіка червоненка, та агентів ************* деркача=КабМіндічів??
показать весь комментарий
14.11.2025 14:28 Ответить
Ні. В цих бабло є, нехай їх витрачають та інвестують в економіку США.
показать весь комментарий
14.11.2025 14:31 Ответить
U4U створювали не для того щоб пацики з барсєтками безкарно стояли на рогах.
показать весь комментарий
14.11.2025 14:30 Ответить
а с каких уев америкосы обязаны наших содержать у себя и кормить?как бы это кому то из наших и не нравилось,но это Америка.у нее свои правила.нех.было 73% до войны доводить.и сваливать бы не пришлось.жду,когда Европа начнет пинками выставлять.знаю лично одного кабана,44 года,прикрылся тремя детьми из приюта и вместе со всем кагалом 6 чел.свалил и нехило чувствует себя в Германи.получают полный пансион,да еще авто приторговывает для военных.гнать в шею.
показать весь комментарий
14.11.2025 14:33 Ответить
А "ваших" це кого, кацапе?
показать весь комментарий
14.11.2025 14:41 Ответить
до речі, багато чоловіків депортують з польщі, чого би це? )) золотий мільярд не хоче конкурентів
показать весь комментарий
14.11.2025 14:37 Ответить
"Золотий мільярд" стрімко чорнодупіє і загортається у хіджаби, але схоже, що він не проти.
показать весь комментарий
14.11.2025 14:50 Ответить
ну так все логічно, якби українці були темношкірими, довелося би залишити в європі, а так - раз білі, хай звалюють
показать весь комментарий
14.11.2025 15:10 Ответить
Підтримую Пана Трампа. Всі любителі клоунів повинні повернутись в свій рідний цирк.
показать весь комментарий
14.11.2025 14:57 Ответить
Здохла в мене корова, то хай і в сусіда здохне. Коротше, депортуйте, нема чого по закордонах шаритися.
показать весь комментарий
14.11.2025 15:14 Ответить
 
 