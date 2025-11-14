США готуються депортувати щонайменше 80 українців, - WP

Сенат США

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати численних українців, які отримали остаточні накази про вислання.

Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

У середу Міністерство юстиції США повідомило, що 41-річного Романа Суровцева можуть депортувати в Україну вже в понеділок. Його адвокати зазначили, що Імміграційна та митна служба планує вислати "значну кількість" громадян України, а іншим затриманим повідомили, що їх перевезуть "військовими рейсами в Україну або Польщу".

Коментар Стефанішиної

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що наразі відомо про приблизно 80 українців із остаточними наказами про видворення "через порушення американського законодавства". Вона додала, що влада США враховує складнощі логістики через відсутність прямого авіасполучення з Україною.

"Слід зазначити, що депортація є широко використовуваним правовим механізмом, передбаченим імміграційним законодавством більшості країн світу. Це рутинна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови перебування на території США, незалежно від їхнього громадянства", - сказала Стефанішина.

Реакція адвокатів

Адвокати Суровцева, Ерік Лі та Кріс Годшалл-Беннетт, висловили стурбованість, що українці та інші колишні громадяни СРСР можуть бути депортовані без можливості оскаржити рішення.

"Україна є зоною бойових дій, в даний час вона перебуває у воєнному стані, і цілком ймовірно, що будь-які депортовані будуть примусово мобілізовані в армію і відправлені на фронт, де вони зіткнуться з високою ймовірністю смерті", - зазначили вони.

Реакція Міністерства внутрішньої безпеки США 

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США додав, що ICE не підтверджує майбутні депортації з міркувань безпеки, однак наголосив, що Суровцев "отримав повну належну правову процедуру", і всі претензії були розглянуті.

Якщо депортують усіх 80 осіб, це стане рекордним показником за останні роки. Для порівняння, у фінансовому 2024 році з США було депортовано 53 українці.

Реакція правозахисників

Правозахисники зауважують, що міжнародні договори забороняють відправляти людей у країни, де їх можуть переслідувати або катувати. Вони стурбовані, що адміністрація Трампа розширює межі цих принципів, намагаючись висилати людей навіть до України, яка наразі перебуває у стані війни.

Цікаво, скільки русні за цей же час депортували чи готуються депортувати?
14.11.2025 14:24 Відповісти
Ось ти який, будапештський меморандум
14.11.2025 14:24 Відповісти
+6
та всіх потрібно депортувати! хай Україну їдуть захищати! хохли!
14.11.2025 14:26 Відповісти
"через порушення американського законодавства" Джерело: https://censor.net/ua/n3585072
До чого тут БМ?
14.11.2025 15:41 Відповісти
Це вас швидше "забусярять". А є люди, які десятки років мешкають за кордоном і вони не ваша власність
14.11.2025 14:38 Відповісти
нічого, тепер будуть десятки років жити в Україні, хахахах
14.11.2025 15:09 Відповісти
ті, хто виїхав десятки років тому навряд чи зараз потрапили у список на депортацію. бо за десятки років вони вже давно адаптувалися до місцевого законодавства щоб його не порушувати.
14.11.2025 18:51 Відповісти
З окопу пишеш?
14.11.2025 14:46 Відповісти
Невже фірташа, шурму, ригоАНАЛЬНИХ, хєнєсрала хорошковського, развєчіка червоненка, та агентів ************* деркача=КабМіндічів??
14.11.2025 14:28 Відповісти
Ні. В цих бабло є, нехай їх витрачають та інвестують в економіку США.
14.11.2025 14:31 Відповісти
U4U створювали не для того щоб пацики з барсєтками безкарно стояли на рогах.
14.11.2025 14:30 Відповісти
а с каких уев америкосы обязаны наших содержать у себя и кормить?как бы это кому то из наших и не нравилось,но это Америка.у нее свои правила.нех.было 73% до войны доводить.и сваливать бы не пришлось.жду,когда Европа начнет пинками выставлять.знаю лично одного кабана,44 года,прикрылся тремя детьми из приюта и вместе со всем кагалом 6 чел.свалил и нехило чувствует себя в Германи.получают полный пансион,да еще авто приторговывает для военных.гнать в шею.
14.11.2025 14:33 Відповісти
А "ваших" це кого, кацапе?
14.11.2025 14:41 Відповісти
Це таких убогих розумом, як ти
14.11.2025 16:59 Відповісти
до речі, багато чоловіків депортують з польщі, чого би це? )) золотий мільярд не хоче конкурентів
14.11.2025 14:37 Відповісти
"Золотий мільярд" стрімко чорнодупіє і загортається у хіджаби, але схоже, що він не проти.
14.11.2025 14:50 Відповісти
ну так все логічно, якби українці були темношкірими, довелося би залишити в європі, а так - раз білі, хай звалюють
14.11.2025 15:10 Відповісти
Підтримую Пана Трампа. Всі любителі клоунів повинні повернутись в свій рідний цирк.
14.11.2025 14:57 Відповісти
Ну це тоді Польшу треба трусити. Більшість клоунофілів осіло там...
14.11.2025 15:44 Відповісти
Видворення "через порушення американського законодавства".
14.11.2025 17:44 Відповісти
Здохла в мене корова, то хай і в сусіда здохне. Коротше, депортуйте, нема чого по закордонах шаритися.
14.11.2025 15:14 Відповісти
белый, черный, украинец, не украинец, "видворення через порушення американського законодавства"
14.11.2025 15:31 Відповісти
а +15 градусів у квартирі це катування чи ще ні?
14.11.2025 16:34 Відповісти
Чел приехал в Америку по программе беженцев, устроился на работу, водит минибас кампании. Ему выдана кредитка, что б платил за заправку. Чел заправляет минибас и за одно каждый раз заливает канистру, 'для себя' - а чо такого! Вдруг его берут за жопу и обвиняют, кто бы мог подумать, в краже! После чего оформляют на депортацию. Реальная история, это один их тех 80.
14.11.2025 16:38 Відповісти
Ага, ось воно як... А що каже міжнародна юриспруденція про "примусово мобілізовані в армію і відправлені на фронт".... "переслідувати або катувати".... Про те, що саме це зараз і відбувається у державі пархатих міндічів?)
14.11.2025 17:23 Відповісти
"і цілком ймовірно, що будь-які депортовані будуть примусово мобілізовані в армію і відправлені на фронт" - Молодець Трамп, ловить ухилянтів!
14.11.2025 18:51 Відповісти
Ну а хто буде рідну землю захищати ?
14.11.2025 19:06 Відповісти
 
 