США готуються депортувати щонайменше 80 українців, - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати численних українців, які отримали остаточні накази про вислання.

Про це пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

У середу Міністерство юстиції США повідомило, що 41-річного Романа Суровцева можуть депортувати в Україну вже в понеділок. Його адвокати зазначили, що Імміграційна та митна служба планує вислати "значну кількість" громадян України, а іншим затриманим повідомили, що їх перевезуть "військовими рейсами в Україну або Польщу".

Коментар Стефанішиної

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що наразі відомо про приблизно 80 українців із остаточними наказами про видворення "через порушення американського законодавства". Вона додала, що влада США враховує складнощі логістики через відсутність прямого авіасполучення з Україною.

"Слід зазначити, що депортація є широко використовуваним правовим механізмом, передбаченим імміграційним законодавством більшості країн світу. Це рутинна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови перебування на території США, незалежно від їхнього громадянства", - сказала Стефанішина.

Реакція адвокатів

Адвокати Суровцева, Ерік Лі та Кріс Годшалл-Беннетт, висловили стурбованість, що українці та інші колишні громадяни СРСР можуть бути депортовані без можливості оскаржити рішення.

"Україна є зоною бойових дій, в даний час вона перебуває у воєнному стані, і цілком ймовірно, що будь-які депортовані будуть примусово мобілізовані в армію і відправлені на фронт, де вони зіткнуться з високою ймовірністю смерті", - зазначили вони.

Реакція Міністерства внутрішньої безпеки США

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США додав, що ICE не підтверджує майбутні депортації з міркувань безпеки, однак наголосив, що Суровцев "отримав повну належну правову процедуру", і всі претензії були розглянуті.

Якщо депортують усіх 80 осіб, це стане рекордним показником за останні роки. Для порівняння, у фінансовому 2024 році з США було депортовано 53 українці.

Реакція правозахисників

Правозахисники зауважують, що міжнародні договори забороняють відправляти людей у країни, де їх можуть переслідувати або катувати. Вони стурбовані, що адміністрація Трампа розширює межі цих принципів, намагаючись висилати людей навіть до України, яка наразі перебуває у стані війни.

