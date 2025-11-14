Украина обсуждает с Конгрессом США коррупционный скандал в энергетике, - Стефанишина
Украина поддерживает контакты с Конгрессом США по поводу последнего коррупционного скандала в энергетике, чтобы не допустить влияния на международную поддержку страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью NBC News заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Ведущая уточнила у Стефанишиной о "скандале, связанном с администрацией президента Зеленского", отметив, что украинские вопросы могут быть использованы законодателями США как аргумент против дальнейшей помощи стране.
"Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления", – сказала она.
Стефанишина уточнила, что расследование связано с двумя членами правительства, но они не подчиняются непосредственно президенту.
Она также подчеркнула, что Зеленский оперативно отреагировал на скандал в администрации. В частности, менее чем за сутки президент отстранил чиновников, а парламент рассмотрит их увольнение на следующей неделе. Против других фигурантов дела ввели санкции.
"Мы считаем важным, что в Украине работает действенная институциональная система, и для безнаказанности нет места. Это неприятная ситуация, но в истории Украины такого еще не было. Это означает, что созданные нами антикоррупционные механизмы действительно работают", – подытожила посол.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Аби буба залишався чесним і чистим, а то все погані бояри, які не підпорядковуються президенту
липень 2025 р- Міністр юстиції з орденом і підозрою: Стефанішина знову не з'явилася до суду
Ось цитатка зі статті В ОСТАННЬОМУ Бастіоні - фігуранти РИГИ
Галущенко, Єрмак Портнов , Стефанишина ,Лукаш...
Ексміністр юстиції Олена Лукаш, яка потрапила на лаву підсудних разом зі Стефанішиною, до цієї оборудки, скоріш за все, не мала стосунку - такі мізерні суми Олену Леонідівну навряд чи цікавили. А 2,5 млн грн розійшлися по кишенях клерків Мін'юсту: саме Стефанішина підписувала акти виконаних робіт. Однак у ході досудового розслідування з'ясувалася цікава деталь: бюджетні кошти за «дослідження» були Мін'юстом перераховані фірмі ТОВ «Європейська правова група», засновниками якої, ясна річ, виявилися підставні особи. Але сама ця фірма до 2019 року була зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 13/42, кв. 18 - у квартирі, що належить Герману Валерійовичу Галущенку, який за часів Януковича обіймав посаду помічника міністра Лукаш і директора Департаменту судової роботи Мін'юсту
Нині Герман Валерійович, як відомо, є міністром енергетики України. Тому, як не складно здогадатися, Галущенко не проходить у цій справі навіть як свідок. Але зараз ситуація змінилася.
Річ у тім, що глава держави Андрій Борисович Єрмак (нехай святиться ім'я Його!) невдовзі після того, як був посаджений на престол, призначив Стефанішину Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - на переконливе прохання Андрія Портнова. На той момент Ольга Віталіївна працювала радницею в юридичній фірмі «Ілляшев та партнери» й перебувала в статусі підозрюваної. За три роки потому, у грудні 2023-го, коли справу було передано до суду, обвинувачена Стефанішина, знову ж таки на клопотання Портнова, була нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. А 5 вересня 2024 року - призначена Віцепрем'єр-міністеркою - Міністеркою юстиції.
Про те що корупціонери в РНБО пілкуються про Україну чи свої гаманці????
Тут епічно все! І те, що це все віщає фіґурантка кримінальних справ тих же НАБУ і САП, і та дич, яку вона віщвє. Якщо міністри "не підпорядковуються безпосередньо президенту", то якого бісса аін їх обирає через щавгоспа Єрмака, якого біса дає їм завдання для підтримки власого рейтингу шляхом впровадження популістських рішень, якого біса ці міністри звітують йому, а не парламенту, виконують його рішення по власній відставці і зрешттою, навіть йдучи з посади, дякують і співають осанну йому, а не українському народу? Фіґурантка розслідувань атикорупційних органів просто рзповідає, як би мало бути зв Конституцією Украхни, а не як це робить Зєлєнскій, плюючи на Конституцію. Але треш почнеться тоді, коли саму Стефанішину будуть питати про її не останню юроль в укрвїнській корупції і чому у нагороду за цю роль Зєлєнскій зробив її прслицею у США.
Це козирна шістка Найвеличнішого яка перед законом ні за що не відповідає!
А Павло Лазаренко живе своє найкраще життя. Він хоч гривню повернув Україні?
если выпишет сша, то израиль никуда не денется и очень молниеносно их экстрадирует в сша
Станом на 2016 рік, чоловік проживав спільно з дружиною Оксаною Циковою та 3 дітьми неподалік Сан-Франциско.
Лазаренко казав, що він не має доходів, тому йому доводиться жити на зарплату дружини. При тому що обікрав Україну на сотні мільйонів доларів.
"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад $200 млн. Це багато грошей і багато чутливих питань", - зазначила Батлер, керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Мін'юсту США.
Ці два найкращих друга Найвеличнішого будуть прекрасно жити в Ізраїлі, а через 3 роки санкції знімуть і будуть жити де захочуть крім України.