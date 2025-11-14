Украина обсуждает с Конгрессом США коррупционный скандал в энергетике, - Стефанишина

Украина поддерживает контакты с Конгрессом США по поводу последнего коррупционного скандала в энергетике, чтобы не допустить влияния на международную поддержку страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью NBC News заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Ведущая уточнила у Стефанишиной о "скандале, связанном с администрацией президента Зеленского", отметив, что украинские вопросы могут быть использованы законодателями США как аргумент против дальнейшей помощи стране.

"Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления", – сказала она.

Стефанишина уточнила, что расследование связано с двумя членами правительства, но они не подчиняются непосредственно президенту.

Она также подчеркнула, что Зеленский оперативно отреагировал на скандал в администрации. В частности, менее чем за сутки президент отстранил чиновников, а парламент рассмотрит их увольнение на следующей неделе. Против других фигурантов дела ввели санкции.

"Мы считаем важным, что в Украине работает действенная институциональная система, и для безнаказанности нет места. Это неприятная ситуация, но в истории Украины такого еще не было. Это означает, что созданные нами антикоррупционные механизмы действительно работают", – подытожила посол.

Миндичгейт

