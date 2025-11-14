РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11985 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике Миндичгейт
2 669 37

Украина обсуждает с Конгрессом США коррупционный скандал в энергетике, - Стефанишина

Стефанишина о коррупции в энергетике: контакты с Конгрессом США

Украина поддерживает контакты с Конгрессом США по поводу последнего коррупционного скандала в энергетике, чтобы не допустить влияния на международную поддержку страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в интервью NBC News заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ведущая уточнила у Стефанишиной о "скандале, связанном с администрацией президента Зеленского", отметив, что украинские вопросы могут быть использованы законодателями США как аргумент против дальнейшей помощи стране.

"Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления", – сказала она.

Стефанишина уточнила, что расследование связано с двумя членами правительства, но они не подчиняются непосредственно президенту.

Она также подчеркнула, что Зеленский оперативно отреагировал на скандал в администрации. В частности, менее чем за сутки президент отстранил чиновников, а парламент рассмотрит их увольнение на следующей неделе. Против других фигурантов дела ввели санкции.

"Мы считаем важным, что в Украине работает действенная институциональная система, и для безнаказанности нет места. Это неприятная ситуация, но в истории Украины такого еще не было. Это означает, что созданные нами антикоррупционные механизмы действительно работают", – подытожила посол.

Читайте также: Сестра Миндича отказалась рассказать, где сейчас находится ее брат, - СМИ

Миндичгейт

Смотрите также: Команде Зе кирдык, от него бегут свои же крысы, - Юрий Николов // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8755) США (28263) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
І хто б ще обговорював? Стефанишина? А міндіч в консультанти
показать весь комментарий
14.11.2025 08:05 Ответить
+18
Крадійка обговорює корупцію)))
показать весь комментарий
14.11.2025 08:19 Ответить
+16
а вона сама не під слідством????
показать весь комментарий
14.11.2025 08:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І хто б ще обговорював? Стефанишина? А міндіч в консультанти
показать весь комментарий
14.11.2025 08:05 Ответить
а вона сама не під слідством????
показать весь комментарий
14.11.2025 08:09 Ответить
"Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту."

Аби буба залишався чесним і чистим, а то все погані бояри, які не підпорядковуються президенту
показать весь комментарий
14.11.2025 08:57 Ответить
Швидше ділиться досвідом
показать весь комментарий
14.11.2025 09:55 Ответить
https://bastion.tv/ministr-yusticiyi-z-ordenom-i-pidozroyu-stefanishina-znovu-ne-z%27yavilasya-do-sudu_n72042

липень 2025 р- Міністр юстиції з орденом і підозрою: Стефанішина знову не з'явилася до суду

Ось цитатка зі статті В ОСТАННЬОМУ Бастіоні - фігуранти РИГИ
Галущенко, Єрмак Портнов , Стефанишина ,Лукаш...

Ексміністр юстиції Олена Лукаш, яка потрапила на лаву підсудних разом зі Стефанішиною, до цієї оборудки, скоріш за все, не мала стосунку - такі мізерні суми Олену Леонідівну навряд чи цікавили. А 2,5 млн грн розійшлися по кишенях клерків Мін'юсту: саме Стефанішина підписувала акти виконаних робіт. Однак у ході досудового розслідування з'ясувалася цікава деталь: бюджетні кошти за «дослідження» були Мін'юстом перераховані фірмі ТОВ «Європейська правова група», засновниками якої, ясна річ, виявилися підставні особи. Але сама ця фірма до 2019 року була зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 13/42, кв. 18 - у квартирі, що належить Герману Валерійовичу Галущенку, який за часів Януковича обіймав посаду помічника міністра Лукаш і директора Департаменту судової роботи Мін'юсту
Нині Герман Валерійович, як відомо, є міністром енергетики України. Тому, як не складно здогадатися, Галущенко не проходить у цій справі навіть як свідок. Але зараз ситуація змінилася.
Річ у тім, що глава держави Андрій Борисович Єрмак (нехай святиться ім'я Його!) невдовзі після того, як був посаджений на престол, призначив Стефанішину Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - на переконливе прохання Андрія Портнова. На той момент Ольга Віталіївна працювала радницею в юридичній фірмі «Ілляшев та партнери» й перебувала в статусі підозрюваної. За три роки потому, у грудні 2023-го, коли справу було передано до суду, обвинувачена Стефанішина, знову ж таки на клопотання Портнова, була нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. А 5 вересня 2024 року - призначена Віцепрем'єр-міністеркою - Міністеркою юстиції.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:35 Ответить
Деньги которые нам дают идут в Москву. Я бы чувствовал себя лохом.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:06 Ответить
"Двушкапашлавмаскву" сидить у кріслі і обговорює себе
показать весь комментарий
14.11.2025 08:10 Ответить
Геть злодійську банду під орудою зрадника - давно простроченого ішака!
показать весь комментарий
14.11.2025 08:10 Ответить
Ну все логично, за неделю до миндичгейта была новость, что фбр заинтересовалось миндичем, прошла неделя и вот результат. Видимо зеля со своей петушиной обоймой настолько потеряли берега что пришлось сша вклиниться в их стройные ряды мародеров
показать весь комментарий
14.11.2025 08:14 Ответить
Що там обговорювати??
Про те що корупціонери в РНБО пілкуються про Україну чи свої гаманці????
показать весь комментарий
14.11.2025 08:16 Ответить
Баба да... Сосна корабельная.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:19 Ответить
Крадійка обговорює корупцію)))
показать весь комментарий
14.11.2025 08:19 Ответить
Завали..,Двуличная.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:21 Ответить
Янкі знали, що керівництво України підбиралося за національною ознакою.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:22 Ответить
Ну хто тебе тягнув за язик? Я ж про євреїв нічого не сказала. А ти їх здав...
показать весь комментарий
14.11.2025 08:49 Ответить
Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту. Джерело: https://censor.net/ua/n3585008
Тут епічно все! І те, що це все віщає фіґурантка кримінальних справ тих же НАБУ і САП, і та дич, яку вона віщвє. Якщо міністри "не підпорядковуються безпосередньо президенту", то якого бісса аін їх обирає через щавгоспа Єрмака, якого біса дає їм завдання для підтримки власого рейтингу шляхом впровадження популістських рішень, якого біса ці міністри звітують йому, а не парламенту, виконують його рішення по власній відставці і зрешттою, навіть йдучи з посади, дякують і співають осанну йому, а не українському народу? Фіґурантка розслідувань атикорупційних органів просто рзповідає, як би мало бути зв Конституцією Украхни, а не як це робить Зєлєнскій, плюючи на Конституцію. Але треш почнеться тоді, коли саму Стефанішину будуть питати про її не останню юроль в укрвїнській корупції і чому у нагороду за цю роль Зєлєнскій зробив її прслицею у США.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:24 Ответить
Щодо 2-х членів уряду, Стефанішина бреше, цих членів уряду пропонував П-м, за них проголосували депутати ВР, а Зеленський підписав, він дав згоду на призначення їх міністрами. Це ключові міністри економіки і безпеки країни, ..... і раптом він іх "не знає", так само і Міндіча, з яким спілкувався не знаючи коли. Цікаво, а чому Ермак не поїхав з нею в Вашингтон, це не за грошима їхати, просити, а прийдеться відповідати за корупцію, хоча чесно кажучи, він офіційно ніде не фігурує у розслідуванні цієї справи.
показать весь комментарий
14.11.2025 09:23 Ответить
А хто такий Єрмак? Він ніхто і звати його ніяк. Хто його обирав і за якою Конституцією?
Це козирна шістка Найвеличнішого яка перед законом ні за що не відповідає!
показать весь комментарий
14.11.2025 10:16 Ответить
Коротше кажучи,сношають в усі отвори...
показать весь комментарий
14.11.2025 08:24 Ответить
Якщо суд у США випише ордер на арешт Міндіча і Цукермана, то їм прийдеться решту життя провести в Ізраїлі. Щоби не розділити долю Павла Лазаренка.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:25 Ответить
Ви про що? Що вони поганого зробили США? І нарешті, вони громадяни США?
А Павло Лазаренко живе своє найкраще життя. Він хоч гривню повернув Україні?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:19 Ответить
"Якщо суд у США випише ордер на арешт Міндіча і Цукермана, то їм прийдеться решту життя провести в Ізраїлі"

если выпишет сша, то израиль никуда не денется и очень молниеносно их экстрадирует в сша
показать весь комментарий
14.11.2025 10:20 Ответить
Другою дружиною Павла Лазаренка, який згідно з рейтингом Світового банку, входив до десятки найкорумпованіших державних діячів світу, стала Оксана Цикова. Як виявилося, вона була однокласницею його старшого сина Олександра у школі у Дніпропетровську.
Станом на 2016 рік, чоловік проживав спільно з дружиною Оксаною Циковою та 3 дітьми неподалік Сан-Франциско.
Лазаренко казав, що він не має доходів, тому йому доводиться жити на зарплату дружини. При тому що обікрав Україну на сотні мільйонів доларів.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:28 Ответить
На сьогоднішній день, 6 серпня 2024 р., Міністерство юстиції США намагається конфіскувати понад 200 млн доларів в експрем'єр-міністра України Павла Лазаренка (1996-1997) на користь України.
"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад $200 млн. Це багато грошей і багато чутливих питань", - зазначила Батлер, керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Мін'юсту США.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:37 Ответить
А Ви "Кошельок, кошельок, який кошельок?"
Ці два найкращих друга Найвеличнішого будуть прекрасно жити в Ізраїлі, а через 3 роки санкції знімуть і будуть жити де захочуть крім України.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:40 Ответить
Сказала чувіха, яка сама знаходиться під підозрою.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:52 Ответить
Оце чеше! - сама під підозрою - випхали з України - шоб за ню не взялися НАБУ і САП
показать весь комментарий
14.11.2025 08:57 Ответить
Тут стефанішина не помиляється; буратінка дійсно дуже швидко відреагував на скандал в його банді: ховати учасників по закордонах та викупати з під завтав.
показать весь комментарий
14.11.2025 09:14 Ответить
«Не підпорядковується президенту»?)))) дякую, поржав: а відколи це в нас президент став субʼєктним? Відколи це комік, якого ніколи не було в прлітиці, а потім за бабки олігархів пропихнули в крісло, шоп за спиною рішати - вдруг став «патужним керівником», а не арлекіно на ниточках?))) не займайтесь тут підміною понять, не треба))) всі ми прекрасно розуміємо, шо кабім, шо президент - ручні ляльки «єрмаків» і ко
показать весь комментарий
14.11.2025 09:39 Ответить
США повинні обговорювати український егергетичний скандал,🤡 зеленським ,ху* лом та натеніяху ...а зеленського чорта Геть !!!...
показать весь комментарий
14.11.2025 09:42 Ответить
Україна підтримує контакти з Конгресом США щодо останнього корупційного скандалу в енергетиці, щоб не допустити впливу на міжнародну підтримку країни. "Зелені зрадники і слуги куйла в Україні" .виконуючи фсбешний сценарій робили все ,згідно рашистських планів .починаючи з 2019 року, для того щоб Україна втратила міжнародну підтримку світової спільноти, через корупцію
показать весь комментарий
14.11.2025 09:48 Ответить
Невже дає покази ФБР чи ще не на часі?
показать весь комментарий
14.11.2025 09:57 Ответить
Про що Про що,а про ЧЛЕНІВ ...їй багато відомо...Вона від членів аж до США втекла...на чужбину!! Бо не встигала...хош розірвись! Взагалі тяжка жіноча доля в шоу бізнесі! Тепер з Конгресом "домовлятися"...А там,як відомо,усі збоченці...свої вимоги до "праці"...гардероб міняти...взуття..прикраси...парфуми...віскі з содою та дихати свободою!!
показать весь комментарий
14.11.2025 10:04 Ответить
Виправдовувати Зеленського зараз означає прилюдно вилити собі на голову відро гівна його друзів і "саратників" по коломойському кагалу!
показать весь комментарий
14.11.2025 10:25 Ответить
Хоч один посадовець з цієї влади ( ze- шобли) чесний?!...
показать весь комментарий
14.11.2025 10:27 Ответить
 
 