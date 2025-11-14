Україна обговорює з Конгресом США корупційний скандал в енергетиці, - Стефанішина
Україна підтримує контакти з Конгресом США щодо останнього корупційного скандалу в енергетиці, щоб не допустити впливу на міжнародну підтримку країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв'ю NBC News заявили посол України в США Ольга Стефанішина.
Ведуча уточнила у Стефанішиної про "скандал, пов’язаний з адміністрацією президента Зеленського", зазначивши, що українські питання можуть бути використані законодавцями США як аргумент проти подальшої допомоги країні.
"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення", – сказала вона.
Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту.
Вона також наголосила, що Зеленський оперативно відреагував на скандал в адміністрації. Зокрема, менш ніж за добу президент відсторонив посадовців, а парламент розгляне їхнє звільнення наступного тижня. Проти інших же фігурантів справи запровадили санкції.
"Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – підсумувала посол.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Аби буба залишався чесним і чистим, а то все погані бояри, які не підпорядковуються президенту
Ось цитатка зі статті В ОСТАННЬОМУ Бастіоні - фігуранти РИГИ
Галущенко, Єрмак Портнов , Стефанишина ,Лукаш...
Ексміністр юстиції Олена Лукаш, яка потрапила на лаву підсудних разом зі Стефанішиною, до цієї оборудки, скоріш за все, не мала стосунку - такі мізерні суми Олену Леонідівну навряд чи цікавили. А 2,5 млн грн розійшлися по кишенях клерків Мін'юсту: саме Стефанішина підписувала акти виконаних робіт. Однак у ході досудового розслідування з'ясувалася цікава деталь: бюджетні кошти за «дослідження» були Мін'юстом перераховані фірмі ТОВ «Європейська правова група», засновниками якої, ясна річ, виявилися підставні особи. Але сама ця фірма до 2019 року була зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 13/42, кв. 18 - у квартирі, що належить Герману Валерійовичу Галущенку, який за часів Януковича обіймав посаду помічника міністра Лукаш і директора Департаменту судової роботи Мін'юсту
Нині Герман Валерійович, як відомо, є міністром енергетики України. Тому, як не складно здогадатися, Галущенко не проходить у цій справі навіть як свідок. Але зараз ситуація змінилася.
Річ у тім, що глава держави Андрій Борисович Єрмак (нехай святиться ім'я Його!) невдовзі після того, як був посаджений на престол, призначив Стефанішину Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - на переконливе прохання Андрія Портнова. На той момент Ольга Віталіївна працювала радницею в юридичній фірмі «Ілляшев та партнери» й перебувала в статусі підозрюваної. За три роки потому, у грудні 2023-го, коли справу було передано до суду, обвинувачена Стефанішина, знову ж таки на клопотання Портнова, була нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. А 5 вересня 2024 року - призначена Віцепрем'єр-міністеркою - Міністеркою юстиції.
Про те що корупціонери в РНБО пілкуються про Україну чи свої гаманці????
Тут епічно все! І те, що це все віщає фіґурантка кримінальних справ тих же НАБУ і САП, і та дич, яку вона віщвє. Якщо міністри "не підпорядковуються безпосередньо президенту", то якого бісса аін їх обирає через щавгоспа Єрмака, якого біса дає їм завдання для підтримки власого рейтингу шляхом впровадження популістських рішень, якого біса ці міністри звітують йому, а не парламенту, виконують його рішення по власній відставці і зрешттою, навіть йдучи з посади, дякують і співають осанну йому, а не українському народу? Фіґурантка розслідувань атикорупційних органів просто рзповідає, як би мало бути зв Конституцією Украхни, а не як це робить Зєлєнскій, плюючи на Конституцію. Але треш почнеться тоді, коли саму Стефанішину будуть питати про її не останню юроль в укрвїнській корупції і чому у нагороду за цю роль Зєлєнскій зробив її прслицею у США.
Це козирна шістка Найвеличнішого яка перед законом ні за що не відповідає!
А Павло Лазаренко живе своє найкраще життя. Він хоч гривню повернув Україні?
если выпишет сша, то израиль никуда не денется и очень молниеносно их экстрадирует в сша
Станом на 2016 рік, чоловік проживав спільно з дружиною Оксаною Циковою та 3 дітьми неподалік Сан-Франциско.
Лазаренко казав, що він не має доходів, тому йому доводиться жити на зарплату дружини. При тому що обікрав Україну на сотні мільйонів доларів.
"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад $200 млн. Це багато грошей і багато чутливих питань", - зазначила Батлер, керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Мін'юсту США.
Ці два найкращих друга Найвеличнішого будуть прекрасно жити в Ізраїлі, а через 3 роки санкції знімуть і будуть жити де захочуть крім України.