Україна обговорює з Конгресом США корупційний скандал в енергетиці, - Стефанішина

Україна підтримує контакти з Конгресом США щодо останнього корупційного скандалу в енергетиці, щоб не допустити впливу на міжнародну підтримку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв'ю NBC News заявили посол України в США Ольга Стефанішина.

Ведуча уточнила у Стефанішиної про "скандал, пов’язаний з адміністрацією президента Зеленського", зазначивши, що українські питання можуть бути використані законодавцями США як аргумент проти подальшої допомоги країні.

"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення", – сказала вона.

Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту.

Вона також наголосила, що  Зеленський оперативно відреагував на скандал в адміністрації. Зокрема, менш ніж за добу президент відсторонив посадовців, а парламент розгляне їхнє звільнення наступного тижня. Проти інших же фігурантів справи запровадили санкції.

"Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – підсумувала посол.

І хто б ще обговорював? Стефанишина? А міндіч в консультанти
14.11.2025 08:05
а вона сама не під слідством????
14.11.2025 08:09
Крадійка обговорює корупцію)))
14.11.2025 08:19
14.11.2025 08:05
14.11.2025 08:09
"Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту."

Аби буба залишався чесним і чистим, а то все погані бояри, які не підпорядковуються президенту
14.11.2025 08:57
Швидше ділиться досвідом
14.11.2025 09:55
https://bastion.tv/ministr-yusticiyi-z-ordenom-i-pidozroyu-stefanishina-znovu-ne-z%27yavilasya-do-sudu_n72042

липень 2025 р- Міністр юстиції з орденом і підозрою: Стефанішина знову не з'явилася до суду

Ось цитатка зі статті В ОСТАННЬОМУ Бастіоні - фігуранти РИГИ
Галущенко, Єрмак Портнов , Стефанишина ,Лукаш...

Ексміністр юстиції Олена Лукаш, яка потрапила на лаву підсудних разом зі Стефанішиною, до цієї оборудки, скоріш за все, не мала стосунку - такі мізерні суми Олену Леонідівну навряд чи цікавили. А 2,5 млн грн розійшлися по кишенях клерків Мін'юсту: саме Стефанішина підписувала акти виконаних робіт. Однак у ході досудового розслідування з'ясувалася цікава деталь: бюджетні кошти за «дослідження» були Мін'юстом перераховані фірмі ТОВ «Європейська правова група», засновниками якої, ясна річ, виявилися підставні особи. Але сама ця фірма до 2019 року була зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 13/42, кв. 18 - у квартирі, що належить Герману Валерійовичу Галущенку, який за часів Януковича обіймав посаду помічника міністра Лукаш і директора Департаменту судової роботи Мін'юсту
Нині Герман Валерійович, як відомо, є міністром енергетики України. Тому, як не складно здогадатися, Галущенко не проходить у цій справі навіть як свідок. Але зараз ситуація змінилася.
Річ у тім, що глава держави Андрій Борисович Єрмак (нехай святиться ім'я Його!) невдовзі після того, як був посаджений на престол, призначив Стефанішину Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - на переконливе прохання Андрія Портнова. На той момент Ольга Віталіївна працювала радницею в юридичній фірмі «Ілляшев та партнери» й перебувала в статусі підозрюваної. За три роки потому, у грудні 2023-го, коли справу було передано до суду, обвинувачена Стефанішина, знову ж таки на клопотання Портнова, була нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. А 5 вересня 2024 року - призначена Віцепрем'єр-міністеркою - Міністеркою юстиції.
14.11.2025 10:35
Деньги которые нам дают идут в Москву. Я бы чувствовал себя лохом.
14.11.2025 08:06
"Двушкапашлавмаскву" сидить у кріслі і обговорює себе
14.11.2025 08:10
Геть злодійську банду під орудою зрадника - давно простроченого ішака!
14.11.2025 08:10
Ну все логично, за неделю до миндичгейта была новость, что фбр заинтересовалось миндичем, прошла неделя и вот результат. Видимо зеля со своей петушиной обоймой настолько потеряли берега что пришлось сша вклиниться в их стройные ряды мародеров
14.11.2025 08:14
Що там обговорювати??
Про те що корупціонери в РНБО пілкуються про Україну чи свої гаманці????
14.11.2025 08:16
Баба да... Сосна корабельная.
14.11.2025 08:19
Крадійка обговорює корупцію)))
14.11.2025 08:19
Завали..,Двуличная.
14.11.2025 08:21
Янкі знали, що керівництво України підбиралося за національною ознакою.
14.11.2025 08:22
Ну хто тебе тягнув за язик? Я ж про євреїв нічого не сказала. А ти їх здав...
14.11.2025 08:49
Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту. Джерело: https://censor.net/ua/n3585008
Тут епічно все! І те, що це все віщає фіґурантка кримінальних справ тих же НАБУ і САП, і та дич, яку вона віщвє. Якщо міністри "не підпорядковуються безпосередньо президенту", то якого бісса аін їх обирає через щавгоспа Єрмака, якого біса дає їм завдання для підтримки власого рейтингу шляхом впровадження популістських рішень, якого біса ці міністри звітують йому, а не парламенту, виконують його рішення по власній відставці і зрешттою, навіть йдучи з посади, дякують і співають осанну йому, а не українському народу? Фіґурантка розслідувань атикорупційних органів просто рзповідає, як би мало бути зв Конституцією Украхни, а не як це робить Зєлєнскій, плюючи на Конституцію. Але треш почнеться тоді, коли саму Стефанішину будуть питати про її не останню юроль в укрвїнській корупції і чому у нагороду за цю роль Зєлєнскій зробив її прслицею у США.
14.11.2025 08:24
Щодо 2-х членів уряду, Стефанішина бреше, цих членів уряду пропонував П-м, за них проголосували депутати ВР, а Зеленський підписав, він дав згоду на призначення їх міністрами. Це ключові міністри економіки і безпеки країни, ..... і раптом він іх "не знає", так само і Міндіча, з яким спілкувався не знаючи коли. Цікаво, а чому Ермак не поїхав з нею в Вашингтон, це не за грошима їхати, просити, а прийдеться відповідати за корупцію, хоча чесно кажучи, він офіційно ніде не фігурує у розслідуванні цієї справи.
14.11.2025 09:23
А хто такий Єрмак? Він ніхто і звати його ніяк. Хто його обирав і за якою Конституцією?
Це козирна шістка Найвеличнішого яка перед законом ні за що не відповідає!
14.11.2025 10:16
Коротше кажучи,сношають в усі отвори...
14.11.2025 08:24
Якщо суд у США випише ордер на арешт Міндіча і Цукермана, то їм прийдеться решту життя провести в Ізраїлі. Щоби не розділити долю Павла Лазаренка.
14.11.2025 08:25
Ви про що? Що вони поганого зробили США? І нарешті, вони громадяни США?
А Павло Лазаренко живе своє найкраще життя. Він хоч гривню повернув Україні?
14.11.2025 10:19
"Якщо суд у США випише ордер на арешт Міндіча і Цукермана, то їм прийдеться решту життя провести в Ізраїлі"

если выпишет сша, то израиль никуда не денется и очень молниеносно их экстрадирует в сша
14.11.2025 10:20
Другою дружиною Павла Лазаренка, який згідно з рейтингом Світового банку, входив до десятки найкорумпованіших державних діячів світу, стала Оксана Цикова. Як виявилося, вона була однокласницею його старшого сина Олександра у школі у Дніпропетровську.
Станом на 2016 рік, чоловік проживав спільно з дружиною Оксаною Циковою та 3 дітьми неподалік Сан-Франциско.
Лазаренко казав, що він не має доходів, тому йому доводиться жити на зарплату дружини. При тому що обікрав Україну на сотні мільйонів доларів.
14.11.2025 10:28
На сьогоднішній день, 6 серпня 2024 р., Міністерство юстиції США намагається конфіскувати понад 200 млн доларів в експрем'єр-міністра України Павла Лазаренка (1996-1997) на користь України.
"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад $200 млн. Це багато грошей і багато чутливих питань", - зазначила Батлер, керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Мін'юсту США.
14.11.2025 10:37
А Ви "Кошельок, кошельок, який кошельок?"
Ці два найкращих друга Найвеличнішого будуть прекрасно жити в Ізраїлі, а через 3 роки санкції знімуть і будуть жити де захочуть крім України.
14.11.2025 10:40
Сказала чувіха, яка сама знаходиться під підозрою.
14.11.2025 08:52
Оце чеше! - сама під підозрою - випхали з України - шоб за ню не взялися НАБУ і САП
14.11.2025 08:57
Тут стефанішина не помиляється; буратінка дійсно дуже швидко відреагував на скандал в його банді: ховати учасників по закордонах та викупати з під завтав.
14.11.2025 09:14
«Не підпорядковується президенту»?)))) дякую, поржав: а відколи це в нас президент став субʼєктним? Відколи це комік, якого ніколи не було в прлітиці, а потім за бабки олігархів пропихнули в крісло, шоп за спиною рішати - вдруг став «патужним керівником», а не арлекіно на ниточках?))) не займайтесь тут підміною понять, не треба))) всі ми прекрасно розуміємо, шо кабім, шо президент - ручні ляльки «єрмаків» і ко
14.11.2025 09:39
США повинні обговорювати український егергетичний скандал,🤡 зеленським ,ху* лом та натеніяху ...а зеленського чорта Геть !!!...
14.11.2025 09:42
Україна підтримує контакти з Конгресом США щодо останнього корупційного скандалу в енергетиці, щоб не допустити впливу на міжнародну підтримку країни. "Зелені зрадники і слуги куйла в Україні" .виконуючи фсбешний сценарій робили все ,згідно рашистських планів .починаючи з 2019 року, для того щоб Україна втратила міжнародну підтримку світової спільноти, через корупцію
14.11.2025 09:48
Невже дає покази ФБР чи ще не на часі?
14.11.2025 09:57
Про що Про що,а про ЧЛЕНІВ ...їй багато відомо...Вона від членів аж до США втекла...на чужбину!! Бо не встигала...хош розірвись! Взагалі тяжка жіноча доля в шоу бізнесі! Тепер з Конгресом "домовлятися"...А там,як відомо,усі збоченці...свої вимоги до "праці"...гардероб міняти...взуття..прикраси...парфуми...віскі з содою та дихати свободою!!
14.11.2025 10:04
Виправдовувати Зеленського зараз означає прилюдно вилити собі на голову відро гівна його друзів і "саратників" по коломойському кагалу!
14.11.2025 10:25
Хоч один посадовець з цієї влади ( ze- шобли) чесний?!...
14.11.2025 10:27
Чому соски на керівних постах, на кухню нафіг.
14.11.2025 12:31
Пздц.....кончена ****...сама з підозрою в шось лепече тварина зелена ....
14.11.2025 13:28
 
 