Україна обговорює з Конгресом США корупційний скандал в енергетиці, - Стефанішина

Україна підтримує контакти з Конгресом США щодо останнього корупційного скандалу в енергетиці, щоб не допустити впливу на міжнародну підтримку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв'ю NBC News заявили посол України в США Ольга Стефанішина.

Ведуча уточнила у Стефанішиної про "скандал, пов’язаний з адміністрацією президента Зеленського", зазначивши, що українські питання можуть бути використані законодавцями США як аргумент проти подальшої допомоги країні.

"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення", – сказала вона.

Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту.

Вона також наголосила, що Зеленський оперативно відреагував на скандал в адміністрації. Зокрема, менш ніж за добу президент відсторонив посадовців, а парламент розгляне їхнє звільнення наступного тижня. Проти інших же фігурантів справи запровадили санкції.

"Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – підсумувала посол.

