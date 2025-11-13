3 849 29

Уряд зупинив конкурс на очільника "Оператора ГТС", фіналістка фігурує у розслідуванні НАБУ, - Свириденко

Уряд вирішив зупинити конкурс на посаду очільника "Оператора ГТС" (газотранспортної системи) через розслідування НАБУ щодо корурції в енергетиці.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами премʼєр-міністра, рішення ухвалене у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу.

"У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників", – зазначила Свириденко.

Видання "Економічна правда" стверджує, що йдеться про Оксану Кривенко, а Наглядова рада "Оператора ГТС" готувала її призначення генеральною директоркою компанії.

Кривенко до цього була радницею ексміністра енергетики Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи "Роттердам+". Але Наглядова рада "Оператора ГТС" визнала саме її "найбільш фаховою" кандидаткою.

ГТС конкурс Кривенко Оксана Свириденко Юлія
Топ коментарі
це якийсь *******
13.11.2025 22:09 Відповісти
КабМіндіч заблокував «доброчесних» чЛЄНІв свого кружка ??
13.11.2025 22:03 Відповісти
Цей уряд та цей президент ніколи не зможуть найти порядних людей на посаду. Крапка.
13.11.2025 22:04 Відповісти
та по любому, назначать когось з кружків їхніх члєнов )
13.11.2025 22:18 Відповісти
💯👌🤝🤣🤣🤣 але, щоб ОБОВЯЗКОВО з КУРСАми, перед відправкою послицею!! Баба, да і корабельна соска!!
13.11.2025 22:32 Відповісти
Треба знайти вмілішу хвойду, яка зможе робити мін'єд у повітрі
13.11.2025 22:09 Відповісти
це якийсь *******
13.11.2025 22:09 Відповісти
навіть чивоконя такого не робив
13.11.2025 23:55 Відповісти
а разве не важна моральная сторона для президента? для ОП? для всей ВР?
13.11.2025 22:14 Відповісти
Нет, конечно
Вы же не ждете морали от путина
А Зеленский - это украинский путин
Он только дома в Киеве пока не взорвал
А все остальное он делает также
Зеленский - агент ФСБ РФ
Туда моральных не вербуют
13.11.2025 22:18 Відповісти
На майбутню посаду, собі готує солому?!? Бо на фронт, щоб дієво захищати Україну, воно теє то, як його, вони геть немощні!!…
В на чЛЄНІв в ЦОВВ чи держсекретарем, вони і каліками, рачки полізуть по Грушевського!!!
Кулявлобий з гройсманом і дубілєтом та паракудою та онищенко і немчиновим, можуть засвідчити!?!?
13.11.2025 22:39 Відповісти
Насчет Омельяна не согласна
Он получил ранение
А в госуправлении он был одним из лучших
Команда Яценюка спасла тогда страну
Да, и у этой команды были ошибки
Вот только спросите украинцев
Тех,кто люто ненавидит и Яценюка и Порошенко
Не хотят ли они поменять УКРАИНУ 2025 на Украину 2014?
И вернуться в свои целые города
Поехать по безвизу в Европу
И чтобы все родные были живы
Но все это придется терпеть
Потому что такая жизнь возможна была
Когда были Яценюк и Порошенко
Ну а если украинцам Порошенко страшнее ,чем война
Страшнее убитых близких
Хай живут в войне
Зато без Порошенко....
13.11.2025 22:54 Відповісти
браво!!!! виходить, в кого б не тикнути пальцем - на злодія попадеш! чи можна знайти при владі хоч одну людину порядну???
13.11.2025 22:12 Відповісти
якби це не моя рідна країна, якби мова йшла про якусь іншу країну, можна було би думати без жалю: така країна заслуговує на Божу кару.
але це моя країна, я - її частина, як і мільйони українців. тож мушу страждати разом з усіма...
13.11.2025 22:17 Відповісти
Конечно, заслуживает
И отдельно взятый человек и народ
Несут ответственность за свой выбор
Немцы - зато,что выбрали Гитлера
А мы - за то,что выбрали подонка
Который НЭНЬКУ порноактрисой называл
P.S Я голосовала за Порошенко
А отгребаю вместе с теми ,кто голосовал за ПОДОНКА
13.11.2025 22:22 Відповісти
аналогічно...
14.11.2025 21:16 Відповісти
Я такої ж думки... ❤️🖤💙💛
13.11.2025 22:25 Відповісти
Іще одна афера затівалась!!!
І так би і було!!!
13.11.2025 22:21 Відповісти
Ви шо вже зовсім **** дались? - зашкварену фіналістку тягнете на посаду!
13.11.2025 22:24 Відповісти
Незашкварених вже не лишилось )))
14.11.2025 02:08 Відповісти
13.11.2025 22:26 Відповісти
Корабельні сосни фахові у всьому, за що б не брались.
13.11.2025 22:38 Відповісти
*****-на ***-на!!! Тепер я так розумії конкурси не можливі через то що ви 6р. грабили Україну
13.11.2025 22:45 Відповісти
Такое враження,що окрім ..лядєй нікого призначити...одні "фігуранти" та "робочі сосни"....Такий він - шоу бізнес!!
14.11.2025 00:10 Відповісти
Оце уряд?! Соски ніколи не повинні займати керівні посади, і там повинні бути найкращі і найрозумніші а не навпаки.
14.11.2025 05:30 Відповісти
Вот же люди жадные. Даже с любовницами не деньгами рассчитываются, а должностями
14.11.2025 09:50 Відповісти
... в усій Україні не знайшлося порядної людини на таку посаду ?...
14.11.2025 14:22 Відповісти
 
 