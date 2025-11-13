Уряд зупинив конкурс на очільника "Оператора ГТС", фіналістка фігурує у розслідуванні НАБУ, - Свириденко
Уряд вирішив зупинити конкурс на посаду очільника "Оператора ГТС" (газотранспортної системи) через розслідування НАБУ щодо корурції в енергетиці.
Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами премʼєр-міністра, рішення ухвалене у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК "Енергоатом", в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу.
"У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників", – зазначила Свириденко.
Видання "Економічна правда" стверджує, що йдеться про Оксану Кривенко, а Наглядова рада "Оператора ГТС" готувала її призначення генеральною директоркою компанії.
Кривенко до цього була радницею ексміністра енергетики Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи "Роттердам+". Але Наглядова рада "Оператора ГТС" визнала саме її "найбільш фаховою" кандидаткою.
