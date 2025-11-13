Правительство приостановило конкурс на главу "Оператора ГТС", финалистка фигурирует в расследовании НАБУ, - Свириденко

Правительство решило приостановить конкурс на должность главы "Оператора ГТС" (газотранспортной системы) из-за расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам премьер-министра, решение принято в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток конкурса.

"В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу. Конкурс будет возобновлен после дополнительной проверки добропорядочности его участников", – отметила Свириденко.

Издание "Экономическая правда" утверждает, что речь идет об Оксане Кривенко, а Наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовил ее назначение генеральным директором компании.

Кривенко до этого была советницей экс-министра энергетики Германа Галущенко и работала в НКРЭКУ. Из-за работы в регуляторе была фигуранткой дела "Роттердам+". Но Наблюдательный совет "Оператора ГТС" признал именно ее "наиболее профессиональной" кандидаткой.

