Правительство приостановило конкурс на главу "Оператора ГТС", финалистка фигурирует в расследовании НАБУ, - Свириденко

свириденко

Правительство решило приостановить конкурс на должность главы "Оператора ГТС" (газотранспортной системы) из-за расследования НАБУ о коррупции в энергетике.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам премьер-министра, решение принято в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток конкурса.

"В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу. Конкурс будет возобновлен после дополнительной проверки добропорядочности его участников", – отметила Свириденко.

Издание "Экономическая правда" утверждает, что речь идет об Оксане Кривенко, а Наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовил ее назначение генеральным директором компании.

Кривенко до этого была советницей экс-министра энергетики Германа Галущенко и работала в НКРЭКУ. Из-за работы в регуляторе была фигуранткой дела "Роттердам+". Но Наблюдательный совет "Оператора ГТС" признал именно ее "наиболее профессиональной" кандидаткой.

ГТС (997) конкурс (1158) Кривенко Оксана (13) Свириденко Юлия (281)
КабМіндіч заблокував «доброчесних» чЛЄНІв свого кружка ??
показать весь комментарий
13.11.2025 22:03 Ответить
та по любому, назначать когось з кружків їхніх члєнов )
показать весь комментарий
13.11.2025 22:18 Ответить
Цей уряд та цей президент ніколи не зможуть найти порядних людей на посаду. Крапка.
.
показать весь комментарий
13.11.2025 22:04 Ответить
Треба знайти вмілішу хвойду, яка зможе робити мін'єд у повітрі
показать весь комментарий
13.11.2025 22:09 Ответить
це якийсь *******
показать весь комментарий
13.11.2025 22:09 Ответить
Володимир Омельян ,к моему удивлению
Заступается за Свириденко
Дескать ,она профи
Оно конечно
Но разве неважна МОРАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Для премьер -министра ?
У Свириденко был шанс
Стать ПРЕМЬЕР - МИНИСТРОМ
Воюющей Украины
Премьер - министром выстоявшей Украины
И возможно - стать президентом
Она выбрала другое
Делать МИНЕТ Банковой
Свириденко так и не сделала выбор
Между служению УКРАИНЕ и минетам Банковой
Не знаю, какая она там профи в управлении державой
А вот минетчица она -знатная !!!
показать весь комментарий
13.11.2025 22:11 Ответить
а разве не важна моральная сторона для президента? для ОП? для всей ВР?
показать весь комментарий
13.11.2025 22:14 Ответить
Нет, конечно
Вы же не ждете морали от путина
А Зеленский - это украинский путин
Он только дома в Киеве пока не взорвал
А все остальное он делает также
Зеленский - агент ФСБ РФ
Туда моральных не вербуют
показать весь комментарий
13.11.2025 22:18 Ответить
браво!!!! виходить, в кого б не тикнути пальцем - на злодія попадеш! чи можна знайти при владі хоч одну людину порядну???
показать весь комментарий
13.11.2025 22:12 Ответить
Нет
Все, кого привел Зеленский - ПОДОНКИ
показать весь комментарий
13.11.2025 22:19 Ответить
якби це не моя рідна країна, якби мова йшла про якусь іншу країну, можна було би думати без жалю: така країна заслуговує на Божу кару.
але це моя країна, я - її частина, як і мільйони українців. тож мушу страждати разом з усіма...
показать весь комментарий
13.11.2025 22:17 Ответить
 
 