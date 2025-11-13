Правительство приостановило конкурс на главу "Оператора ГТС", финалистка фигурирует в расследовании НАБУ, - Свириденко
Правительство решило приостановить конкурс на должность главы "Оператора ГТС" (газотранспортной системы) из-за расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам премьер-министра, решение принято в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток конкурса.
"В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу. Конкурс будет возобновлен после дополнительной проверки добропорядочности его участников", – отметила Свириденко.
Издание "Экономическая правда" утверждает, что речь идет об Оксане Кривенко, а Наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовил ее назначение генеральным директором компании.
Кривенко до этого была советницей экс-министра энергетики Германа Галущенко и работала в НКРЭКУ. Из-за работы в регуляторе была фигуранткой дела "Роттердам+". Но Наблюдательный совет "Оператора ГТС" признал именно ее "наиболее профессиональной" кандидаткой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Заступается за Свириденко
Дескать ,она профи
Оно конечно
Но разве неважна МОРАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Для премьер -министра ?
У Свириденко был шанс
Стать ПРЕМЬЕР - МИНИСТРОМ
Воюющей Украины
Премьер - министром выстоявшей Украины
И возможно - стать президентом
Она выбрала другое
Делать МИНЕТ Банковой
Свириденко так и не сделала выбор
Между служению УКРАИНЕ и минетам Банковой
Не знаю, какая она там профи в управлении державой
А вот минетчица она -знатная !!!
Вы же не ждете морали от путина
А Зеленский - это украинский путин
Он только дома в Киеве пока не взорвал
А все остальное он делает также
Зеленский - агент ФСБ РФ
Туда моральных не вербуют
Все, кого привел Зеленский - ПОДОНКИ
але це моя країна, я - її частина, як і мільйони українців. тож мушу страждати разом з усіма...